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PKK, AKP'li başkanın oğlu kaçırıldı!

Diyarbakır Valiliği, Hazro Belediye Başkanı Fethullah Mehmetoğlu'nun oğlu ve aynı zamanda AK Parti ilçe ikinci başkanı olan Fuat Mehmetoğlu'nun terör örgütü mensuplar

27 Mayıs 2011 03:00

T24 - Diyarbakır Valiliği, Hazro Belediye Başkanı Fethullah Mehmetoğlu'nun oğlu ve aynı zamanda AK Parti ilçe ikinci başkanı olan Fuat Mehmetoğlu'nun terör örgütü mensuplarınca kaçırıldığını bildirdi. 

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Diyarbakır-Bingöl karayolunun Kocaköy-Gökçen köyü yol ayrımında dün gece bir aracın yandığı ihbarını alan jandarma birliklerinin olay yerine gittiği ve yanan aracı söndürdüğü belirtildi.

Yapılan araştırmada araç şoförünün Hazro Belediye Başkanının oğlu ve aynı zamanda Ak Parti İlçe İkinci Başkanı Fuat Mehmetoğlu olduğunun belirlendiği kaydedilen açıklamada, "Aracın bölücü terör örgütü mensuplarınca ateşe verildiği ve araç şoförü Fuat Mehmetoğlu'nu da kaçırdıkları anlaşılmıştır. Fuat Mehmetoğlu'nun bulunmasına yönelik olarak yapılan araştırma, soruşturma ve takibe halen devam edilmektedir" denildi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan da bugünkü Aydın mitinginde, partisinin terör örgütünün hedefinde olduğunu belirterek, isim vermeden bir ilçe başkanının oğlunun terör örgütünce kaçırıldığını söylemişti. 



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