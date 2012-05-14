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PKK, AKP'li başkanı kaçırdı

Diyarbakır’ın Kulp İlçesi yakınlarında yol kesen bir grup PKK’lı, otomobiliyle bölgeden geçen AK Parti Kulp İlçe Başkanı Veysel Çelik’i kaçırdı

14 Mayıs 2012 01:59

Diyarbakır’ın Kulp İlçesi yakınlarında yol kesen bir grup PKK’lı, otomobiliyle bölgeden geçen AK Parti Kulp İlçe Başkanı Veysel Çelik’i kaçırdı.

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Bugün saat 15.00 sıralarında bir grup PKK’lı, Diyarbakır’ın Kulp İlçesi ile Muş karayolunun Şenyayla Mevkii’nde yol kesti. Karayolundan geçen araçları durdurup kimlik kontrolü yapan PKK'lılar, örgüt propagandası yaptı. İddiaya göre, bu sırada özel otomobiliyle bölgeden geçen Ak Parti Kulp İlçe Başkanı Veysel Çelik’in de aracını durduran PKK’lılar, Başkan Çelik’in yanındaki iki kişiyi serbest bırakıldı.
 
PKK'lılar, silah tehditiyle araçtan indirdikleri Başkan Çelik’i, kaçırarak kırsal alanda izlerini kaybettirdi. Güvenlik güçleri Veysel Çelik’i kurtarmak ve PKK’lıları etkisiz hale getirmek için bölgede başlattıkları operasyonlarını sürdürüyor.

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