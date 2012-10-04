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PKK, AKP Hakkâri İl Başkanı'nı serbest bıraktı

Hakkâri’nin Oğul Köyü yakınlarında 2 Eylül 2012 tarihinde PKK’lılar tarafından kaçırılan AKP Hakkari İl Başkanı Tarhan serbest bırakıldı

04 Ekim 2012 18:05

Hakkâri'nin Oğul Köyü yakınlarında PKK'lılar tarafından kaçırılan AKP Hakkari İl Başkanı Abdülmecit Tarhan, sabah saatlerinde serbest bırakıldı.

Hakkari’nin Oğul Köyü yakınlarında 2 Eylül 2012 tarihinde PKK’lılar tarafından kaçırılan AKP Hakkari İl Başkanı Abdülmecit Tarhan bugün serbest bırakıldı. PKK’lıların Tarhan’ı Hakkari Mazlum- Der Şube Başkanı Cengiz Şen, İnsan Hakları Derneği (İHD) Şube Başkanı İsmail Akbulut, İHD Sekreteri Sait Çağlayan, Hakkari Barosu’ndan avukatlar Erol Çağlar ve Kemal Şimşek’ten oluşan heyete teslim ettiği belirtildi.

İHD Hakkari Şube Başkanı İsmail Akbulut, Kuzey Irak’ın Zaho kentinde yaptıkları görüşmeler sonrası Abdülmecit Tarhan’ı alıp Habur Sınır Kapısı’ndan Türkiye’ye giriş yapacaklarını söyledi. 

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