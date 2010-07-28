'PKK, AK Parti'yi hedef alacak'

T24- Terör örgütü PKK'ye ilişkin yapılan istihbarat çalışmalarında, örgütün referandum sürecinde eylemlerini arttıracağı belirlenirken hedeflerin ise özellikle AKP yöneticilerinin aileleri ve parti binalarına yönelik olarak planlandığı ileri sürüldü.



Emniyet Genel Müdürlüğü 81 il emniyet müdürlüğüne gönderdiği çok gizli raporda bölücü terör örgütünün eylem planına karşı uyardı. Emniyet Genel Müdürlüğü daha önceki uyarı yazılarında PKK'nin siyasi partilere dönük eylem planlarını genel çerçevede aktarılırken, bu defa detaya girildi. Son uyarı yazısında Genel Müdürlük terör örgütünün doğrudan Adalet ve Kalkınma Partisi'ne dönük büyük bir eylem hazırlığı içinde olduğunu bildirdi.



81 il emniyet müdürlüğüne gönderilen uyarıda PKK'nin, AKP binaları ile yöneticileri, belediye başkanları ve bunların ailelerine dönük ses getirici eylemler planladığına dikkat çekildi. PKK'nin polis ve askerden sonra bu sefer de AKP yöneticilerin ailelerine dönük eylem arayışı içinde olduğu ilk kez rapora girdi.



Emniyet Genel Müdürlüğü'nün uyarısı üzerine 81 ilde bulunan AKP binaları yöneticileri ve yöneticilerin aileleri sıkı korumaya alındı. Tüm birimleri alarma geçiren Genel Müdürlük istihbarata ağırlık verilmesini isterken, alınacak tedbirlerin birim amirlerince sıkı şekilde denetlenmesini istedi.



Bölücü terör örgütü referandum sürecinde AKP'ye dönük eylemler gerçekleştireceğinin ilk işaretlerini Hakkari'de verdi. Geçtiğimiz günlerde Hakkari'deki AKP il binasına ateş açıldı. Saldırıda ölen yada yaralanan olmazken, parti binasının camlarına ve duvarlarına kurşun isabet etti. Saldırganlar bina girişindeki polisleri de hedef aldı. Saldırıdan sonra atılan el bombalarından biri bina girişinde bulunan polis kulübesi ile binanın alt katlarındaki çeşitli büroların çamlarının kırılmasına neden olmuştu.