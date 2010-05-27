PKK ağır darbe alıyor

T24-



Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Zap ve Kandil bölgelerindeki kamplarda barınan PKK'lı teröristlerin yoğun hareket halinde bulundukları istihbaratı üzerine, geçen hafta Diyarbakır başta olmak üzere bölgedeki üslerinden havalanan Türk Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları, terör örgütü kamplarındaki 50'den fazla hedefi imha etti.





Görevlerini başarıyla tamamladıktan sonra üs bölgelerine dönen uçakların gerçekleştirdiği harekatta örgüte ait lojistik depoları da vuruldu.





Terör örgütünün telsiz görüşmelerine yansıyan operasyon kapsamında, aralarında terör örgütünün kamp sorumlularından ''Adnan'' kod adlı Ekrem Alınbay (33), ''Nudem'' kod adlı Sinem Bekir (24), ''Andok'' kod adlı Savaş Örtas (22), “Neval” kod adlı Jiyan Mığcı (20) adlı kişilerin bulunduğu 19 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.





Hava harekatının ardından bölgede, terör örgütünde yoğun telsiz konuşmaları kaydedilirken, yaralıların bazılarının Irak'ın kuzeyindeki hastanelere götürdükleri, söz konusu kişilerle ilgili yerel güvenlik güçlerinin takibat yaptıkları belirtildi.





Türk Silahlı Kuvvetleri ve İran Ordusu tarafından terör örgütü PKK/PJAK'a yönelik aralıksız devam eden operasyonların normal olduğunu belirten IKDP ve IKYB'li yetkililer, PKK/PJAK'ın Irak'ın kuzeyini Türkiye ve İran'a karşı üs olarak kullanmasına kesinlikle izin verilmeyeceğini açıklamışlar, teröristlerin, Türkiye ve İran üzerinden Irak'ın kuzeyine geçmeleri durumunda karşılık verileceğini, Iraklı Kürtler ile PKK/PJAK'lı teröristler arasında silahlı çatışma yaşanabileceğine dikkat çekmişlerdi.