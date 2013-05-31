PKK, ABD'nin terör listesinde kaldı

ABD Dışişleri Bakanlığı 2012 Terör Raporu'nu yayımladı. PKK, ABD'nin terör listesinde kalmaya devam etti.

ABD Dışişleri Sözcülüğü, 1997’de "terörist örgütler" listesine alınan PKK'yı ilerleyen dönemde listeden çıkarmayı düşünüp düşünmedikleri konusunda ise yorum yapmayacağını söyledi.

ABD Yönetimi, her yıl yayınladığı Terörizm Raporu’nu açıkladı.

Daha önce Türk Hükümeti ve PKK arasında süren çözüm çabalarını alkışladığını belirten ABD Dışişleri Bakanlığı, PKK’ya yakın çevrelerin beklentisi doğrultusunda örgütün ABD’nin terör listesinden çıkarılmasının düşünülüp düşünülmediği konusunda ise yorum yapmadı. Bakanlık Sözcüsü Jen Psaki, bu konudaki sorumuz üzerine “Neyi düşünüp neyi düşünmediğimiz konusuna girmek istemiyorum” dedi. 2012’deki faaliyetleri içeren ABD raporunda ise PKK terörist örgütlerden biri sayılmaya devam etti.

Geçen hafta Washington’da temaslarda bulunan BDP heyetinin Amerikalı yetkililerle bu konuda bir görüşme gerçekleştirmediği açıklanırken, çözüm sürecinin ABD’deki en önemli destekçilerden, Columbia Üniversitesi Öğretim Üyesi David Philipps ise geçen hafta yayınladığı bir makaleyle bu konuda ABD Dışişleri’ne bir çağrıda bulunmuştu. Ve PKK’nın çözüm sürecine katkı sağlamak için 1997’de alındığı ABD’nin terörist örgütler listesinden çıkarılmasını istemişti. Bakanlığa yakın bir kaynak da Hürriyet’e verdiği bilgide, bu sene yayınlanan ABD Dışişleri Bakanlığı terörizm raporunun, Türkiye ’deki çözüm süreci bu şekilde devam ederse içinde PKK’nın geçtiği son rapor olacağını dile getirdi.



El Kaide eleştirisi



Bunun dışında raporun en çarpıcı bölümünde Türk yasalarındaki sınırlı terörizm tanımı eleştiri konusu oldu. Birçok El Kaide bağlantılı kişinin Türkiye’den yasadışı biçimde geçmeye çalışırken gözaltına alınmasına rağmen Türkiye’nin yasalarındaki boşluklar nedeniyle bu kişilerin kovuşturmaya uğramadıkları ve Türkiye tarafından kendi ülkelerine gönderildikleri ifade edildi. 2012 boyunca Türkiye’nin ciddi bir terörist tehdit altına olmaya devam ettiği belirtilirken en büyük tehdit ise PKK olarak belirtildi. Raporda şu bilgilere yer verildi:

• Türkiye’deki diğer önde gelen terörist örgütler DHKP-C ve Lübnan’daki Hizbullah’tan farklı olan Türk Hizbullahı. Kamu birimleri, El Kaide destekçisi İslami Cihad Birliği üyelerinin yakalanmalarını da önemli olarak görüyor. TİKKO da faaliyet de olmamasına rağmen Türk Hükümeti tarafından bir tehdit olarak sayılıyor.

• NATO’nun Terörizme Karşı Savunma Mükemmelik Merkezi’ne göre 2012’nin başından Kasım’a kadar Türkiye’de 226 terörist faaliyet gerçekleşti.

• PKK’ya karşı yürütülen operasyonlarda 494 direnişçi öldürüldü, 21’i yaralandı, 44’ü gözaltına alındı. 155 PKK’lı ise kendi kendilerine teslim oldu.

• Türk Polis Teşkilatı, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Terörle Mücadele Yardım Programı çerçevesinde terörle mücadele eğitimi aldı. Terörle mücadele alanında bölgedeki diğer ülkelere eğitim verme planları yapıyor.

• Türkiye, terörizm finansmanının önlenmesi konusunda faaliyet yürüten Finansal Faaliyet Görev Gücü (FATF) üyesi. Ancak FATF, 22 Şubat 2013’te Türkiye’nin üyeliğini askıya aldı. İki şartı yerine getirmediği sürece de üyeliği başlatmayacağını açıkladı: 1) Türkiye terörizm finansmanı konusundaki yasal boşluklarını dolduracak bir yasal düzenleme yapmalı 2) Türkiye FATF tavsiyeleri uyarınca terörist malvarlıklarının tespiti ve dondurulmasını sağlayacak bir yasal çerçeveye kavuşmalı.

• Sivil toplum örgütleri, terör finansmanı konusunda düzenli olarak denetlenmiyor. Vakıflar İdaresi’nin 70 bin kuruluşu denetlemeye yetecek kadar müfettişi yok.