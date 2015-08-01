T24 LogoT24 Logo
Gündem

PKK 70 kişiyi rehin aldı, 2 saat sonra serbest bıraktı

PKK'lı grup Kars-Erzurum-Iğdır karayolunu ulaşıma kapattı

01 Ağustos 2015 02:02

Kars-Erzurum-Iğdır karayolunu ulaşıma kapatan PKK’lı bir grup iddiaya göre yaklaşık 70 yolcuyu rehin aldı. Rehin alınan yolcular 2 saat sonra serbest bırakıldı.

Hürriyet'te yer alan haberde, alınan bilgiye göre, PKK'lı bir grup gece saatlerinde Kars- Erzurum- Iğdır karayolunu bir taraftan hendek kazarak diğer taraftan da bomba patlatarak çift taraflı olarak ulaşıma kapattı. Teröristler, arada kalan Kağızman Belediyesine ait yolcu otobüsü ve diğer araçlardaki yaklaşık 70 kişiyi rehin aldı.

Güvenlik güçleri kapalı güzergaha seyreden araçları durdururken Karakurt mevkisinde rehin kaldıkları belirtilen yolcuların kurtarılması için operasyon başlatıldı.
Geçtiğimiz günlerde Kağızman’da 13 aracı ateşe veren teröristlerin araçları yakması ihtimaline karşı Kars ve civar illerden çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi.

 

2 saat sonra serbest bıraktılar

 

PKK'lılar yaklaşık 70 kişiyi iki saat sonra serbest bıraktı. PKK'lılar Kağızman Belediyesi'ne ait yolcu otobüsünü ve 3 TIR'ı ateşe vererek yaktılar. Serbest bırakılan yolcular Karakurt girişindeki güvenlik güçlerine sığındılar. Bölgede operasyon başlatan jandarma ekipleri bir yandan da yol güvenliği sağlamak için önlem aldı.

 

ETİKETLER

pkkotobüsrehinhaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24