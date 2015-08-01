PKK 70 kişiyi rehin aldı, 2 saat sonra serbest bıraktı

Kars-Erzurum-Iğdır karayolunu ulaşıma kapatan PKK’lı bir grup iddiaya göre yaklaşık 70 yolcuyu rehin aldı. Rehin alınan yolcular 2 saat sonra serbest bırakıldı.

Hürriyet'te yer alan haberde, alınan bilgiye göre, PKK'lı bir grup gece saatlerinde Kars- Erzurum- Iğdır karayolunu bir taraftan hendek kazarak diğer taraftan da bomba patlatarak çift taraflı olarak ulaşıma kapattı. Teröristler, arada kalan Kağızman Belediyesine ait yolcu otobüsü ve diğer araçlardaki yaklaşık 70 kişiyi rehin aldı.

Güvenlik güçleri kapalı güzergaha seyreden araçları durdururken Karakurt mevkisinde rehin kaldıkları belirtilen yolcuların kurtarılması için operasyon başlatıldı.

Geçtiğimiz günlerde Kağızman’da 13 aracı ateşe veren teröristlerin araçları yakması ihtimaline karşı Kars ve civar illerden çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi.

2 saat sonra serbest bıraktılar

PKK'lılar yaklaşık 70 kişiyi iki saat sonra serbest bıraktı. PKK'lılar Kağızman Belediyesi'ne ait yolcu otobüsünü ve 3 TIR'ı ateşe vererek yaktılar. Serbest bırakılan yolcular Karakurt girişindeki güvenlik güçlerine sığındılar. Bölgede operasyon başlatan jandarma ekipleri bir yandan da yol güvenliği sağlamak için önlem aldı.