PKK, 6 stratejik bölgeden çekilmedi; Ankara harekete geçti

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın haziran ayında yaptığı, “PKK’nın yüzde 15’i çekildi” açıklamasının ardından hızlanan çekilme sürecinde şimdi de “stratejik bölge” krizi çıktı. İstihbarat raporlarında, PKK’nın stratejik bölge olarak tanımladığı, Hakkâri/Dağlıca, Zagros Sahası, Ağrı Dağı, Tunceli’nin Çemişgezek, Aliboğazı ve Kutu Deresi bölgelerindeki çekilme işlemlerini en sona bıraktığı vurgulandı.

Taraf gazetesi Ankara temsilcisi Hüseyin Özay’ın haberine göre, harekete geçen devlet birimleri, çekilmenin tüm bölgelerde gerçekleştirilmesini istedi. Raporlarda temmuz ayı itibariyle çekilme oranının yüzde 25’ler düzeyine yükseldiği belirtildi.

Kamplarda eğitim veriliyor

PKK’nın çözüm süreci kapsamında gerçekleştirdiği çekilme işleminin temmuz ayı sonuçları da netleşti. Buna göre, Başbakan Erdoğan başta olmak üzere hükümet kanadından gelen uyarılar üzerine temmuz ayında çekilme sürecinde gözle görülür bir artış oldu. Çekilme süreciyle ilgili, MİT’in yanı sıra Jandarma ve Emniyet de istihbarat raporları hazırladı. Hükümet üyelerine sunulan raporlarda, çekilme sürecinin bir aylık dönemde yüzde 10 oranında artarak yüzde 25’ler düzeyine çıktığı vurgulandı. Raporlarda, yurtdışına çıkan PKK üyelerinin Kuzey Irak’taki kamplarda eğitime alındığı kaydedildi. Raporlarda, çekilmenin istenilen düzeyde olmadığı ve yavaş ilerlediği vurgulandı.

Bir kısmı şehre indi

Raporlarda, çekilme süreciyle ilgili ilginç ayrıntılara da yer verildi. Buna göre, kırsal alanda bulunan PKK üyelerinin bir kısmının yurtdışına çıkmak yerine, silahlarını bırakarak kent merkezlerine indiği belirtildi. Bu çerçevede, kent merkezlerine inen PKK üyeleri de dikkate alındığında çekilme oranının daha da yüksek düzeylere çıktığı dile getirildi. PKK’nın büyük çekilme operasyonu için, demokratikleşme paketini beklediği ve bu nedenle eylül ayındaki çekilme işleminin daha yüksek oranlarda olmasının beklendiği kaydedildi.

‘Zor kazanılan bölgeler’

Öte yandan, PKK’nın stratejik bölge olarak ilan ettiği bazı yerleşim birimlerindeki çekilme işlemini ise en sona bıraktığı ortaya çıktı. İstihbarat raporlarında, PKK’nın “zor kazanılmış bölgeler” olarak nitelendirdiği, Hakkari Dağlıca, Zağros Sahası, Ağrı Dağı, Tunceli Çemişkezek, Aliboğazı ve Kutu Deresi’nden oluşan altı bölgedeki çekilme işlemlerini ağırdan aldığı ve bu bölgelerden sadece hasta örgüt üyelerinin çekilmesine izin verildiği belirtildi. PKK’nın stratejik bölge ilan ettiği yerleşim birimlerinden çekilmeyi en sona bırakması, devlet içinde de tartışma konusu oldu. Devlet birimlerinin, stratejik bölgelerle ilgili PKK yönetimine uyarıda bulunduğu ve çekilmenin tüm bölgelerde gerçekleşmesini istediği öğrenildi.