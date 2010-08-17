PKK 5 bin 800 maili hacklemiş

T24- PKK’lı ‘hacker’ların, 5 bin 800 bürokrat, asker, polis, MHP ve BBP’li yöneticinin mail ve facebook hesaplarını ele geçirdiği ortaya çıktı. Bilgisayar korsanları insansız hava araçlarını da düşürmeye çalışmış.



Diyarbakır Özel Yetkili Cumhuriyet Savcısı’nın, geçen Mart ayında 13 ili kapsayan operasyonda yakalanan ve terör örgütü adına kamuya ait internet sitelerine saldıran, 12’si tutuklu 20 PKK’lı hacker hakkındaki soruşturmasını tamamlandı.

İddianamede, devlet bürokratları, askeri yetkililerin 3 bin 800 facebook sayfası ve 2000’e yakın polis, asker, MHP ile BBP yöneticilerin mail sayfalarının çökertildiği kaydedildi.

Hürriyet gazetesinin haberine göre kamuya ait sitelerin de çökertildiği bildirilen iddianamede, kendilerine ‘Sanal Gerilla’ adını veren grubun faaliyetlerini açıkça, terör örgütünün güdümünde ve terör örgütünün liderlerinin talimatları doğrultusunda yürüttükleri kaydedildi.



İddianamede, “Binlerce kurum sitesini çökerttiklerini belirttikleri ve bu mücadelenin sürekli devam edeceğini belirttiklerinin yapılan açık kaynak araştırmasından tespit edildiği, bu şekilde örgüt güdümünde yayın yapan siteler aracılığı ile gözaltına alınan şüphelilerin eylemlerinin sahiplenildiğinin belirlenmiştir” denildi.

Şüphelilerin KKTC Cumhurbaşkanlığı sitesine de saldırı düzenlemeyi planladıkları bilgisine yer verilen iddianamede, PKK’lı hackerlerin yanlışlıkla BDP’li belediyelerin sitelerini de çökerttikleri, kısa süre sonrada düzelttikleri kaydedildi. Hackerlerin, sitelerinde DTP'li (BDP) belediyeleri uyardıkları ifade edilen iddianamede şu ifadelere yer verildi;

“Şüphelilerin KCK/PKK terör örgütü liderinin Kenya’da yakalanmasının yıldönümü bahanesiyle 15 Şubat tarihinde yapılacak sanal saldırı ile ilgili yapılacak eylemlere dair ve bu konuda grup içerisinde yapılacak toplantılara dair görüşmeler yaptıkları, özellikle DTP’li olduğu belirtilen Akdeniz Belediyesi’ne ait internet sitesinin açıklarına dair bu site yetkililerine, 26. 01.2010 tarihinde uyarılarda bulundukları belirlenmiştir.”

İddianameye yer alan MSN kayıtlarına göre, sanıkların PKK adına faaliyet gösteren ve KCK soruşturmaları kapsamında gözaltına alınan bir kadının, e-mail adresini şifresini kırmayı planladıkları kaydedildi.

Kamu kuruluşlarının internet sitelerine sanal saldırı düzenleyen PKK’lı hackerlerin, güvenlik birimleri başta olmak üzere, e-devlet, POLNET gibi kurumların kendi aralarında iletişimini sağlayan, bilgi ve verilerin yüklendiği ağlara saldırı düzenledikleri ifade edilen iddianamede, hackerlerin son olarak insansız hava araçlarını düşürmek için hazırlık yaptıkları belirtildi.



HERONLARI DÜŞÜRMEK İSTEMİŞLER



Atina’da yaşayan ve rumuz kullanan bir PKK’lının, Türkiye’deki arkadaşları ile irtibata geçerek heronları düşürmek için çalışma yapılmasını istediği yönündeki görüşmelerde iddianamede yer aldı. Irak’taki direnişçilerin 20 dolarlık yazılımlarla heron düşürdüğünü söyleyen PKK’lı, kendilerinin de bunun için çaba göstermesi gerektiğini belirterek, ‘100 askerin öldürülmesinden daha önemli bizim için’ dediği ortaya çıktı.

İddianamede, bilgisayarlarında Afgan ve Rus, hackerlerin heronların düşürülmesi için hazırladıkları programlar bulunan hackerlerden birinin ise, Batman’da yayın yapan bir yerel televizyonun uydu frekanslarından, heronların frekanslarına girmeye çalıştığı bilgisine yer verildi.

Yeterli donanımı olmadığı için bu planı kısa sürede hayata geçiremediği de hackerlerin arasında yaptıkları görüşmelere yansıdı.