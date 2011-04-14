-PKK 4 MENSUBUNU YAKTI ANKARA (A.A) - 14.04.2011 - Irak'ın kuzeyindeki Kandil'de bulunan terör örgütü yönetimi, vahşi cinayetlerine devam ediyor. PKK'da, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın doğum günü olan 4 Nisan tarihinde, 4 örgüt mensubunun yakılarak infaz edildiği ortaya çıktı. Terör örgütü yönetimi tarafından gözden çıkarılan ''Şervan'' kod adlı Rıdvan Bozan'ın Haftanin'de, ''Çiyager'' kod adlı Halil Ali'nin Hakurk'ta, ''Tayhan'' kod adlı Mazlum Arcagök'ün Hınere'de, ''Kemal'' kod adlı Kamil Aslan'ın ise Kandil'de yakılarak infaz edildikleri belirlendi. Terör örgütünün infazların ardından katlettikleri mensuplarının ailelerine gönderdiği mektupta, çocuklarının güvenlik güçleriyle girdikleri çatışmada ya da doğal sebeplerle öldüğünü duyurduğu kaydedildi. Terör örgütünün ailelere gönderdiği mektuplarda katlettikleri kişilerle ilgili ''onlar kahramandı'' ifadelerine yer verildiği belirtildi. Terör örgütünün son zamanlarda artan infaz olaylarına karşı aileler başta olmak üzere, örgütten kaçanlar ve şiddet politikasına karşı çıkan Kürt aydın ve siyasetçilerin ''örgüt içi cinayetlerin aydınlatılması ve sorumlularının hesap vermesi'' yönünde yoğun çağrılarda bulunmaya başlamışlardı.