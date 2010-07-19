PKK, 3 Sırp keskin nişancı kiraladı

T24 - Terör örgütü PKK’nın, Sırp uyruklu 3 keskin nişancıyı (sniper) para karşılığında kiralayarak Türkiye’ye gönderdiği tespit edildi.



İstihbarat birimlerinin bu tespitinin ardından İçişleri Bakanlığı, “gizli” ibareli bir yazı ile ilgili birimleri uyardı. Uyarı ardından devlet büyüklerinin koruma sayısı artırıldı. Haberturk'te yer alan habere göre, özellikle Başbakan ve Cumhurbaşkanı’nın etrafındaki koruma duvarı güçlendirildi.



İstihbarat birimleri, terör örgütü PKK’nın, Sırp uyruklu 3 keskin nişancıyı para karşılığında kiralayarak Türkiye’ye gönderdiğini tespit etti. Türkiye’ye giriş yapması beklenen keskin nişancılar için alarma geçildi. Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı, son günlerde ülke genelinde şiddeti tırmandırmayı hedefleyen terör örgütünün, 1 Haziran itibarıyla ülke genelinde ses getiren eylemleri deneyeceği bilgisini rapor etmişti. Bu raporun ardından askeri birliklere, asker yakınlarına, devriye gezen polislere ve trenlere yönelik eylem yapılacağı bilgisini rapor eden istihbarat birimleri, şimdi de PKK’nın “kiralık katil” tuttuğunu belirledi. Bu yöndeki bilgilerin yer aldığı “gizli” ibareli yazı, İçişleri Bakanlığı’na gönderildi.





Nişancılara para verilmiş



İstihbarat birimlerinin tespitinde, terör örgütünün şimdi de kiraladığı keskin nişancılarla devlet büyüklerini vurmayı hedeflediği yer alıyor. “Demokratik açılım süreci”ni ve 12 Eylül’de yapılacak Anayasa değişikliği referandumunu baltalamak istediği belirlenen terör örgütünün Avrupa sorumluları tarafından, para karşılığında kiralanan Sırp uyruklu 3 keskin nişancının, devlet büyüklerine suikast düzenlemek için Türkiye’ye gönderileceği yönündeki istihbari rapor ardından Ankara harekete geçti. İstihbarat birimlerinin raporunda, kiralık katillerin ne kadar ücret aldığı yönünde bir bilgi olmadığı öğrenildi.





Rütbeli askerler hedefte



“Gizli” ibareli suikast raporu ardından, sınır kapılarında da alarma geçildi. Türkiye’ye giriş yapan Sırp uyruklu kişilerin detaylı bir şekilde aramadan geçirildiği, şüpheli kişilerin ise Türkiye’ye ne amaçla geldiği yönünde sorgulandığı öğrenildi. Sorgulama sırasında ülkeye turist olarak giriş yapan Sırp uyruklu kişilerin rahatsız edilmemesine de dikkat ediliyor. Özellikle İstanbul, Ankara ve Antalya’daki havalimanlarında güvenlik en üst seviye çıkarıldı. Bu dönemde deniz yoluyla kaçak girişlerin önüne geçilmesi için Sahil Güvenlik Komutanlığı da uyarıldı. İstihbarat raporunda, önümüzdeki günlerde Türkiye’ye giriş yapması beklenen 3 suikastçının, rütbeli askerlere ve kamu kuruluşlarına yönelik saldırı yapma ihtimali üzerine tedbirlerin artırılması istendi.





Önlemler aktarılıyor



Geçtiğimiz hafta gelen istihbaratın ardından, güvenlik güçleri önlemlerini artırdı. Özellikle Ankara’da tedbirler artırılırken, istihbarat çalışmalarına da ağırlık verildi. Bu arada askeri birlikler de olası bir saldırı karşısında duyarlı olup olmadığı yönünde sıkı denetimden geçiriliyor.





250 Boşnak'ı vurdular



Türkiye kamuoyu, “sniper” kelimesini daha çok 1990’lı yıllarda duydu. Avrupa’nın ortasında 3 buçuk yıl süren savaşta Saraybosnalılar, Sırp sniper’ların (keskin nişancı) kurşunlarıyla can verdi. Sniper’lar kenti çevreleyen tepelere mevzilenip masum Bosnalıları avlıyordu. Sırp keskin nişancıların bu yolla öldürdükleri Boşnakların sayısı 250 olarak veriliyor. Saraybosnalılar, keskin nişancıların hedefi olmamak için “ölüm noktaları” na “Pazı Snajper” (Dikkat keskin nişancı) yazısını asmışlardı. Evlerde de önlemler alınmış, keskin nişancıların vurabileceği odalar kullanılmamıştı.





