PKK 3 öğretmeni daha kaçırdı

T24 - Diyarbakır'ın Lice ilçesinin iki ayrı köyünde görev yapan 3 öğretmen dün gece PKK'lılar tarafından kaçırıldı. Elazığ ve Diyarbakır'da da dün 5 öğretmen kaçırılmıştı.





Lice'nin Dolunay Köyü'ne dün gece giden PKK'lılar 2 öğretmeni Çavundur Köyü'nden de 1 öğretmeni silah tehdidi ile kaçırdı.



Öğretmenleri yaya olarak dağlık alana götüren PKK'lıların yakalanması için başlatılan operasyonlar sürdürülüyor.



PKK’lı teröristlerin dün Elazığ'ın Arıcak ilçesinde 4, Diyarbakır’da ise 1 öğretmeni kaçırmıştı.



Elazığ Arıcak İlçesi Yoğunbilek Köyü'ne giden servis aracını durduran PKK'lı teröristler, dün akşam saatlerinde araçtaki 4 kadın öğretmeni serbest bırakırken 4 erkek öğretmeni kaçırdı.



Bir diğer kaçırma olayı ise Diyarbakır'da oldu. Dün gece saatlerinde Hazro İlçesi Çitlibahçe Köyü ilköğretim okulu lojmanına giden bir grup terörist, öğretmen Ahmet Ürün'ü kaçırdı.