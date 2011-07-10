PKK 2 askeri kaçırdı

T24 - PKK'lı teröristler Diyarbakır -Lice ilçesi arasında yol keserek 1 astsubay, 1 uzman çavuş ve 1 sağlık memurunu kaçırdı.



PKK'lı teröristler, dün gece saat 21.45 sularında Lice-Bingöl karayolunun 65. kilometresindeki Ziyaret köyü yakınlarında yol keserek kimlik kontrolü yaptı.



Örgüt propagandası yapan grup, 1 astsubay başçavuş, 1 uzman çavuş ve 1 sağlık memurunu yanlarına alarak uzaklaştı.



2. Mekanize Piyade Taburu'nda görev yapan askerleri ve Bingöl'ün Genç ilçesinde görevli sağlık memurunu kaçıran teröristlerin kullandığı araç bölgede terk edilmiş olarak bulundu.



Bölgede büyük çaplı bir operasyon başlatıldı.



Diyarbakır Valisi Mustafa Toprak, teröristlerin dün gece saat 21.45 sıralarında Lice-Bingöl karayolunun 65. kilometresinde bulunan Ziyaret köyü yakınlarında yol kestiğini söyledi.



Bir başçavuş ve bir uzman çavuş ile sağlık memuruna ait araçların yol kesilen bölgede bulunduğunu ifade eden Toprak, “2'si asker 3 kişiden haber alınamıyor, bunların kaçırılmış olabileceğini değerlendiriyoruz. Bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı” dedi.