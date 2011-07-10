T24 LogoT24 Logo
Gündem

PKK 2 askeri kaçırdı

PKK'lı teröristler Diyarbakır -Lice ilçesi arasında yol keserek 1 astsubay, 1 uzman çavuş ve 1 sağlık memurunu kaçırdı.

10 Temmuz 2011 03:00

T24 - PKK'lı teröristler Diyarbakır -Lice ilçesi arasında yol keserek 1 astsubay, 1 uzman çavuş ve 1 sağlık memurunu kaçırdı.


PKK'lı teröristler, dün gece saat 21.45 sularında Lice-Bingöl karayolunun 65. kilometresindeki Ziyaret köyü yakınlarında yol keserek kimlik kontrolü yaptı.


Örgüt propagandası yapan grup, 1 astsubay başçavuş, 1 uzman çavuş ve 1 sağlık memurunu yanlarına alarak uzaklaştı.


2. Mekanize Piyade Taburu'nda görev yapan askerleri ve Bingöl'ün Genç ilçesinde görevli sağlık memurunu kaçıran teröristlerin kullandığı araç bölgede terk edilmiş olarak bulundu.


Bölgede büyük çaplı bir operasyon başlatıldı.


Diyarbakır Valisi Mustafa Toprak, teröristlerin dün gece saat 21.45 sıralarında Lice-Bingöl karayolunun 65. kilometresinde bulunan Ziyaret köyü yakınlarında yol kestiğini söyledi.


Bir başçavuş ve bir uzman çavuş ile sağlık memuruna ait araçların yol kesilen bölgede bulunduğunu ifade eden Toprak, “2'si asker 3 kişiden haber alınamıyor, bunların kaçırılmış olabileceğini değerlendiriyoruz. Bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı” dedi.



ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24