PKK, 14 ay önce kaçırdığı Korucu Derneği Başkanı Sadi Özatak'ı serbest bıraktı

Hakkari'de PKK tarafından kaçırılan ve 14 aydır PKK'nın elinde bulunan Hakkari Geçici Köy Korucuları Derneği Başkanı Sadi Özatak, önceki gün Kuzey Irak'ta PKK'nın Metina kampına yakın bir bölgede İHD Hakkari Şube Başkanı İsmail Akbulut ile Mazlum-Der Hakkari Şube Başkanı Cengiz Şen'e teslim edildi.

Özatak, 21 Ağustos 2012 tarihinde Hakkari kent merkezinin Katramas mahallesinde yolunu kesen PKK’lılar tarafından kaçırıldı.

14 aydır PKK’nın elinde bulunan evli ve 4 çocuk babası olan Korucu Derneği Başkanı Özatak'ın, Kuzey Irak'taki resmi evrak işlemlerini tamamladıktan sonra akşam saatlerinde Habur Sınır kapısından Türkiye'ye giriş yapacağı ve gece geç saatlerinde de Hakkari'ye geleceği öğrenildi.

İHD Hakkari Şube Başkanı İsmail Akbulut, 14 aydır PKK militanlarının elinde olan Geçici Köy Korucusu Derneği Başkanı Sadi Özatak'ı bugün sabah saatlerinde Metina kampına yakın bir bölgede teslim aldıklarını belirterek, "Buradaki işlemlerinin ardından akşam saatlerinde Habur Sınır Kapısından geçeceğiz. Bu gece geç saatlerde de Hakkari'ye gelip konu ile ilgili bir basın açıklaması yapacağız" dedi.