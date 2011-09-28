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PKK: 12 öğretmen ve bir korucu gözaltına alındı

PKK'nın silahlı kanadı HPG, AKP hükümetinin asimilasyon ve Türkleştirme politikasına karşı...

28 Eylül 2011 03:00

T24 - PKK'nın silahlı kanadı HPG, AKP hükümetinin asimilasyon ve Türkleştirme politikasına karşı Diyarbakır ve Elazığ’da toplam 12 öğretmeni gözaltına aldığını ve sorgulandığını bildirdi. Örgüt, Dersim’de de bir korucubaşını gözaltına aldıklarını açıkladı. 

HPG'nin Basın İrtibat Merkezi (HPG-BİM), örgüt üyelerinin gözaltına aldığı öğretmenler ve bir korucuya ilişkin açıklamada bulundu. HPG-BİM, 23-27 Eylül tarihleri arasında Diyarbakır ve Elazığ’da toplam 12 öğretmenin gözaltına alındığını bildirdi. Fırat Haber Ajansı'nda yer alan haber şöyle:


Öğretmenler sorgulanıyor

HPG-BİM bu konuda şu açıklamayı yaptı: “23 Eylül günü Amed’in Lice ilçesine bağlı Berav köyünden 1 öğretmen, Zengê köyünden 4 öğretmen, Hazro ilçesine bağlı Xelxol köyünden 4 öğretmen ve 27 Eylül günü Elazığ’ın Arıcak ilçesine bağlı Narviş köyünde 3 öğretmen gerillalarımız tarafından gözaltına alınmıştır. İşgalci TC Ordusu ve yeşil faşizm uygulayan AKP hükümeti Kürdistan’da asimilasyon ve Türkleştirme politikalarının yanı sıra dil ve kültürel soykırımı yaygınlaştırmıştır. Bu çerçevede hukuka uygun olarak sorgulamaları devam eden öğretmenlerin durumuna ilişkin olarak kamuoyu önümüzdeki günlerde bilgilendirilecektir.” 


Korucubaşı gözaltına alındı

Dersim’deki yol kesme eylemine ilişkin de bilgi veren HPG-BİM, bir korucubaşının gözaltına alındığını ve bir çok aracın ateşe verildiğini bildirdi. HPG-BİM şöyle dedi: “27 Eylül günü 16.00-19.00 saatleri arasında Dersim – Erzincan yolu gerillalarımız tarafından kesilmiştir. 100 aracın durdurulduğu ve kimlik kontrolü yapılan eylemde, korucu başı İsmail Gürbüz gerillalarımız tarafından tutuklanmış aracı ise yakılmıştır. Ayrıca malzeme taşıyan 1 tır, 1 tanker ve 1 kamyon gerillalarımız tarafından yakılmıştır. Dersim – Erzincan yolu sabaha kadar kapalı kalırken, işgalci TC ordusu tarafından alana yönelik olarak bir operasyon başlatılmıştır. Operasyona çıkan TC ordusunda yönelik olarak gerillalarımız tarafından bir eylem gerçekleştirilmiş, gerçekleştirilen eylem soncunda düşmanın ölü ve yaralılarının sayısı tarafımızdan netleştirilememiştir. Alandaki operasyon halen devam etmektedir.”


 

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