PKK, 100 kilo patlayıcıyla Bingöl'de katliam yapacakmış

T24 - Bingöl’de karayolundaki menfeze dün 4 tüp içine yerleştirilmiş ve infilak ettirilmeye hazır 100 kilo patlayıcının, jandarma karakoluna yapılacak saldırının ardından kullanılmak istendiği tespit edildi. Güvenlik güçlerine teslim olan bir PKK’lı, saldırının ardından yaralı askerleri hastanede ziyaret edecek, vali ve emniyet müdürüne de suikast düzenleneceğini söyledi.



Terör örgütü PKK’nın Bingöl’de, vali ve emniyet müdürü ile jandarma karakoluna yapacağı saldırı, güvenlik güçlerine teslim olan bir itirafçının ifadeleri ile ortaya çıktı. Terör örgütünden 21 Eylül çarşamba günü kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan PKK’lı, örgütün Bingöl’de büyük bir eylem hazırlığı içinde olduğunu anlattı. Teslim olan PKK’lının verdiği bilgiler doğrultusunda güvenlik güçleri, ilk operasyonu Bingöl-Elazığ Karaloyu üzerinde gerçekleştirildi. Kurudere Mevkkii’nde menfez altına bırakılan 4 büyük boy mutfak tüpü içine TNT, C-4 ve amonyomnitrat karışımı ile hazırlanan, tahrip gücü çok yüksek olan el yapımı uzaktan kumandalı 4 bomba ele geçirildi. Şehir merkezine 7 kilometre uzaklıkta bulunan Bilaloğu Köyü yakınlarındaki jandarma karakolu çevresindeki tepelik alanlarda yapılan arazi aramasında 3ayrı noktaya yerleştirilen tahrip gücü yüksek basma düzenekli ve uzaktan kumandalı 3 bomba daha bulundu.

4 koldan saldırı planı



Verdiği bilgilerin doğru çıkması üzerine yeniden sorguya alınan PKK’lının jandarma karakolunun saldırı planını anlattı. PKK’lının ifadelerine göre, teröristler 25 ya da 26 Eylül tarihlerinde Bingöl-Elazığ karayolu üzerindeki Bilaloğlu Köyü’ndeki jandarma karakoluna 4 ayrı noktada saldırı gerçekleştirecekti. Hain plana göre karakol çevresindeki ormanlık alandan önce uzun namlu gerçekleştir bulunduğu alan ve çevre tepe ve dağların tamamı ormanlık alandan mevzilere yaklaşmayı amaçlayan teröristler, 4 ayrı noktadan önce uzun namlulu silahlarla saldırı gerçekleştirmek istedi. Karakola hakim olan üç tepeye gizlenecek, 3 PKK’lı keskin nişancı ise, karakol içinde hareket eden askerleri vuracaktı. Saldırının ardından karakola karadan ve helikopterle gelecek takviye birlikleri de hedef alan PKK’lılar, helikopterin olası indirme alanları ile karayolundaki menfeze tahrip gücü yüksek patlayıcılar yerleştirdi.

Vali ve Emniyet Müdürü'nü vuracaklardı



PKK’lının ifadelerine göre, saldırı olduğu sırada sivil giyimli iki PKK’lı da, Bingöl şehir merkezine sızacaktı. PKK’lılar, çatışmada, yaralanacak askerleri hastanede ziyaret edeceğini düşündükleri Vali, Emniyet müdürü ile üst düzey askeri yetkililere suikast düzenlemeyi planladı.



