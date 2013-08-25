'Süreç tıkanırsa PKK günde 100 sokak gösterisi yapacak' iddiası

KCK Eşbaşkanı Cemil Bayık’ın, “Hükümet adım atmazsa 1 Eylül’den itibaren, silahın dışında yeni strateji izleyeceğiz” uyarısının istihbarat raporlarında yer aldığı öne sürüldü.

İstihbarat birimlerine göre, süreci bozan taraf olmak istemeyen PKK, hükümet çözüm sürecinde gerekli demokratikleşme adımlarını atmazsa Batı’ya Türkiye’yi şikâyet ederek diplomatik atak başlatacak.

Taraf gazetesinden Hüseyin Özay’ın haberine göre, örgütün Avrupa’daki yöneticileri Avrupa Birliği’ne Türkiye’nin barış sürecinde gerekli demokratikleşme adımlarını atmadığını ve çözüm sürecini tıkayan tarafın Ankara olduğunu anlatacak. Milli Güvenlik Kurulu’nda (MGK) ele alınan, çözüm sürecinin kilitlenmesi halinde PKK’nın uygulamaya koyacağı stratejinin diğer ayağını ise Kürtçe’de “serhildan” denen halk ayaklanmaları oluşturuyor.

Habere göre, eğer Hükümet çözüm sürecinde üzerine düşeni yapmazsa bölgedeki her yerleşim biriminde sivil halkın katıldığı geniş çaplı eylemler düzenlenecek. Örgütün, günde 100 haftada ise bin eylem planının olduğu öne sürülüyor. Uluslararası arenada hâlâ “terör örgütü” olarak nitelendirilen PKK, bu imajı ortadan kaldırmak istiyor. Batı ülkeleri de tıpkı Arap Baharı’nda olduğu gibi hak aramaya yönelik olarak gerçekleştirilen, sivillerin katıldığı eylemlere sıcak bakıyor. Dolayısıyla, PKK’nın sivil halk ile hak arama girişimlerine Batı ülkelerinin de sıcak bakacağı öngörülüyor.

İkinci aşama tehlikede

Türkiye’de yıllardır akan kanın durdurulması amacıyla başlatılan çözüm sürecinde, kritik aşamaya geçiliyor. Yaz aylarında, “çekilme oranı” tartışmaları ile geçen çözüm sürecinde, 1 Eylül’den itibaren yeni bir dönem başlayacak. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün başkanlığında geçen hafta gerçekleştirilen MGK toplantısında da, çözüm sürecinde gelinen nokta ve 1 Eylül sonrası masaya yatırıldı. Toplantıda, istihbarat birimleri tarafından hazırlanan çözüm süreci ile ilgili raporlar da ele alındı. Raporlara göre, sonbahar aylarında bölgede geniş kaılımlı eylemler bekleniyor.

Gezi Parkı türü eylemler

İstihbarat raporlarında, “gezi parkı” türü eylemler olarak nitelendirilen olaylarda, çözüm sürecine sahip çıkılması ve hükümete tepki gösterilmesi öngörülüyor. Aynı anda, yüzlerce yerleşim biriminde günlerce süren eylemlerin yapılması ve sivil halkın tepkilerini meydanlarda göstermesi amaçlanıyor. KCK Eşbaşkanı Cemil Bayık da çekilme sürecinde 1 Eylül’den itibaren yeni bir dönemin başlayacağının işaretini vermişti.

Bayık işaret etmişti

Bayık, hükümetin gerekli adımları atmaması halinde, çekilmenin de askıya alınması gibi bir dizi eylemin 1 Eylül’den itibaren hayata geçirileceğini bildirmişti.