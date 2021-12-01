Pjanic'ten Beşiktaş'a kötü haber

Beşiktaş, Miralem Pjanic'in sol uyluk üst bölgesinde tendinit tespit edildiğini açıkladı. Ksımpaşa maçında forma giyemeyecek Boşnak oyuncu, Dortmund ile oynanacak Şampiyonlar Ligi maçıanda takımındaki yerini alabilecek.
Beşiktaş, takımın Boşnak oyuncusu Miralem Pjanic'in sabah gerçekleşen antrenmanda sol uyluk üst bölgesinde ağrı hissetdiğini ve MR görüntülemesinin ardından bu bölgede tendinit (iltihaplanma) saptandığını açıkladı. Tedavisine başlanan oyuncu, Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek.
Boşnak yıldız, Şampiyonlar Ligi'ndeki Borussia Dortmund maçında takımındaki yerini alabilecek.