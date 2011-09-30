PJAK, İran'ın tüm şartlarını kabul etti

T24 - İran, PKK’nin kendi topraklarındaki uzantısı olan ve geçtiğimiz günlerde tek taraflı ateşkes ilan eden PJAK’ın Tahran’ın ortaya koyduğu bütün şartları kabul ettiğini açıkladı.



Fars Haber Ajansı’nın haberine göre, İran Devrim Muhafızları komutanlarından General Abdullah Araki, Tahran’ın Irak sınırları içinde PJAK’a karşı gerçekleştirdiği saldırıların durdurulması için ortaya konulan bütün şartların örgüt tarafından kabul edildiğini bildirdi.



General Araki, bu çerçevede PJAK’ın İran sınırlarından en az bir kilometre içeri çekilmeyi, İran sınırları içinde askeri faaliyet gerçekleştirmekten vazgeçmeyi ve örgüte artık İranlı militan almamayı kabul ettiğini kaydetti.



PJAK verilen ağır kayıplar üzerine tek taraflı ateşkes ilan etmiş ve Kuzey Irak Kürt yönetimi aracılığıyla İran’a da ateşkes önermişti. İran ise şartlarının kabul edilmesi halinde PJAK’a yönelik operasyonlarını durdurabileceğini duyurmuştu.



İran ordusu son olarak PJAK’ın Kuzey Irak’taki en büyük kamplarından birinin bulunduğu Jasusan’ı ele geçirmişti.



İranlı askerler, Jasusan tepelerinde, her birinde 500-600 militanın barınabileceği, yaklaşık iki metre yükseklikte ve üç katlı yer altı tünelleri ve sığınakları bulmuşlardı.





