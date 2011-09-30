T24 LogoT24 Logo
Dünya

PJAK, İran'ın tüm şartlarını kabul etti

İran, PKK’nin kendi topraklarındaki uzantısı olan ve geçtiğimiz günlerde tek taraflı ateşkes ilan eden PJAK’ın Tahran’ın ortaya koyduğu bütün şartları kabu

30 Eylül 2011 03:00

T24 - İran, PKK’nin kendi topraklarındaki uzantısı olan ve geçtiğimiz günlerde tek taraflı ateşkes ilan eden PJAK’ın Tahran’ın ortaya koyduğu bütün şartları kabul ettiğini açıkladı.


Fars Haber Ajansı’nın haberine göre, İran Devrim Muhafızları komutanlarından General Abdullah Araki, Tahran’ın Irak sınırları içinde PJAK’a karşı gerçekleştirdiği saldırıların durdurulması için ortaya konulan bütün şartların örgüt tarafından kabul edildiğini bildirdi.


General Araki, bu çerçevede PJAK’ın İran sınırlarından en az bir kilometre içeri çekilmeyi, İran sınırları içinde askeri faaliyet gerçekleştirmekten vazgeçmeyi ve örgüte artık İranlı militan almamayı kabul ettiğini kaydetti.


PJAK verilen ağır kayıplar üzerine tek taraflı ateşkes ilan etmiş ve Kuzey Irak Kürt yönetimi aracılığıyla İran’a da ateşkes önermişti. İran ise şartlarının kabul edilmesi halinde PJAK’a yönelik operasyonlarını durdurabileceğini duyurmuştu.


İran ordusu son olarak PJAK’ın Kuzey Irak’taki en büyük kamplarından birinin bulunduğu Jasusan’ı ele geçirmişti.


İranlı askerler, Jasusan tepelerinde, her birinde 500-600 militanın barınabileceği, yaklaşık iki metre yükseklikte ve üç katlı yer altı tünelleri ve sığınakları bulmuşlardı.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24