PJAK da ABD'nin terör listesinde

Amerika, PKK'nın İran kolu PJAK'ı da terör listesine aldı. Amerikan Hazine Bakanlığı'nın açıklamasında, "Türkiye'nin, vatandaşlarını saldırılara karşı koruma hakkını destekledik" denildi.



Açıklamayı, Hazine Bakanlığı'nın Terörizm ve Finansal İstihbarat'tan Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Stuart Lewey yaptı.



Levey açıklamasında, PJAK'ın lider kadrolarının PKK tarafından atandığını söyledi, "Kararla PJAK'ın PKK ile olan organik bağlarını somutlaştırmış olduk" ifadesini kullandı.



PKK'nın İranlı Kürtlerin ilgisini çekmek için PJAK'ı kurduğu vurgulandı.



PKK'yı terör listesine alan Amerika, PJAK'ı bir süredir listenin dışında tutuyordu. ABD'nin PKK ile mücadelede İran'a kaptırdığı moral üstünlüğü geri almak için de örgütü, listeye aldığı yorumları yapılıyor.



Amerika'nın PJAK'ıbölgedeki El Kaide varlığına karşı aktör olarak tuttuğu da iddialar arasındaydı.



