Pizzaya tüküren kuryeye iki ayrı suçtan 18 yıla kadar hapis istemi

Eskişehir'de, sipariş götürdüğü pizzaya tüküren motosikletli kurye Burak S. hakkında, 2 ayrı suçtan 18 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Burak S. hakkında pizza ile ilgili Tüketici Mahkemesi’ndeki dava ise devam ediyor.

Eskişehir’de, 24 Aralık 2017 tarihinde pizza siparişini götüren kurye Burak S., apartmana girdikten sonra pizzaya tükürdü. Olayı cep telefonu ile kaydeden Burak S., daha sonra pizzayı Hüseyin Alyüz’e teslim etti. Apartman sahibinin yeğeni Ç.E.’nin, görmesi ve durumu Alyüz’e bildirmesinin ardından olay yargıya taşındı.

Hüseyin Alyüz’ün şikayeti üzerine Burak S. ve pizza şirketi hakkında Eskişehir Ticaret Mahkemesi’nde dava açıldı. Davanın ikinci duruşması bugün görüldü.

Duruşmaya Alyüz ve avukatı ile pizza şirketinin avukatları katıldı. Kurye Burak S.’nin katılmadığı duruşmada tanıklar dinlendi. Tanıklardan Ç.E., kuryenin, pizzaya tükürdüğünü apartmanın güvenlik kamerasında gördüğünü söyledi. Duruşma, 14 Kasım’a ertelendi.

Alyüz hakkında takipsizlik kararı

Öte yandan Hüseyin Alyüz hakkındaki “şantaj” ve “örgütlü dolandırıcılık” suçlamasıyla ilgili savcılık, takipsizlik kararı verildi.

Pizzaya tüküren Burak S. hakkında, Eskişehir 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde “tüketilecek her çeşit besin veya şeylere zehir katarak veya başka suretlerle bunları bozarak kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürmek”ten 2 yıldan 15 yıla kadar, “mala zarar vermek” suçundan da 4 aydan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Burak S.’nin bu davada tutuksuz yargılanacağı öğrenildi.