Pizzacı başkan adayına cinsel taciz iddiası

T24 -

Cain, “Amerika Ulusal Lokantacılar Birliği”ne başkanlık ettiği 1990’larda çalıştığı iki kadına cinsel tacizle suçlanmıştı. Kadınlar Cain’i cinsel imalar içeren sözler ve rahatsızlık verici fiziksel hareketlerde bulunmakla suçlamışlar ve onun CEO’su olduğu Godfaher’s Pizza adlı restoran grubuyla konuşmama karşılığında tazminat verilerek Birlik’ten ayrıldıklarını söylemişlerdi. Cain’in kendisi iddialar hakkında yorum yapmayı reddederken kampanya sözcüsü iddiaları “çöplük ve dikkatleri saptırma amaçlı” olarak niteledi.