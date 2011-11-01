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Dünya

Pizzacı başkan adayına cinsel taciz iddiası

ABD’de gelecek yıl yapılacak başkanlık seçimleri yaklaşırken adaylar hakkında çıkan rutin seks

01 Kasım 2011 02:00

T24 - ABD’de gelecek yıl yapılacak başkanlık seçimleri yaklaşırken adaylar hakkında çıkan rutin seks skandallarının son hedefi olan Cumhuriyetçi Parti aday adayı Herman Cain cephesinden şiddetli yalanlama geldi.

Pizzacı başkan adayına cinsel taciz iddiasıCain, “Amerika Ulusal Lokantacılar Birliği”ne başkanlık ettiği 1990’larda çalıştığı iki kadına cinsel tacizle suçlanmıştı. Kadınlar Cain’i cinsel imalar içeren sözler ve rahatsızlık verici fiziksel hareketlerde bulunmakla suçlamışlar ve onun CEO’su olduğu Godfaher’s Pizza adlı restoran grubuyla konuşmama karşılığında tazminat verilerek Birlik’ten ayrıldıklarını söylemişlerdi. Cain’in kendisi iddialar hakkında yorum yapmayı reddederken kampanya sözcüsü iddiaları “çöplük ve dikkatleri saptırma amaçlı” olarak niteledi.

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