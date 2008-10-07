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Ekonomi

Pizza Hut Türkiye’den yanıt geldi

Pizza Hut: "50 yıllık güçlü bir marka olarak adımızı ve tarzımızı değiştirmemiz söz konusu değil. Değişiklik Tuscany makarna için bir günlüğ&u

07 Ekim 2008 03:00

Turkent Gıda A.Ş Pazarlama Müdürü Aylin Gürlek, 50 yıllık güçlü bir marka olan Pizza Hut'ın, adını ve tarzını değiştirmesinin söz konusu olmadığını bildirdi.

Pizza Hut makarnacı oluyor

Gürlek, bugün çeşitli yayın organlarından yayınlanan "Pizza Hut'tan şok karar" başlıklı haberlerle ilgili olarak yaptığı yazılı açıklamada, haberin yurt dışı kaynaklı olduğunu belirtti.

50 yıllık güçlü bir markanın, adını ve tarzını değiştirmesinin söz konusu olmadığını ifade eden Gürlek, şunları kaydetti:

"Pizza Hut'ın İngiltere'de sadece 1 günlüğüne Pizza Hut tabelalarını sökerek yerine Pasta Hut tabelalarını asması, tamamen Tuscany makarna için yapılan bir tanıtım çalışmasıdır. 50 yıllık güçlü bir markanın adını ve tarzını değiştirmesi söz konusu değildir."

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