Pizza Hut şaka yaptı!

Dünyaca ünlü ABD pizza zinciri Pizza Hut, İngiltere’de portföyünde pizza dışında yer alan makarnalarının satışını da artırabilmek için bir günlüğüne tabelalarını Pasta Hut olarak değiştirdi.



İngiliz Daily Telegraph gazetesi bu olayı ’Pizza Hut ’Pasta Hut’a dönüşüyor’ başlığı ile sayfalarına taşıdı. Çıkan haberler üzerine olayın bir kampanya olduğunu açıklaması yapan Pizza Hut Türkiye Pazarlama Müdürü Aylin Gürleç, "Pizza Hut İngiltere’de sadece 30 restoranın tabelasını kısa süre için değiştirerek radikal bir kampanyaya imza attı. Bunu 1 Nisan şakası gibi yorumlayabilirsiniz. Kampanyanın Türkiye’de uygulanması söz konusu olmayacak. Bizim burada Pizza konusunda alacak daha çok yolumuz var" dedi.



Pazarlama Müdürü olarak kafalarda soru işareti bırakan dış kaynaklı bu kampanyayı doğru bulmadığını dile getiren Gürleç, "Pizza Hut portföyüne pizzanın yanısıra, tatlıdan makarnaya ve salataya kadar birçok ürün ekledi. Şimdi bunların da tanıtımı için çalışıyor. Ancak, bu olayın ardından dünyadan Pizza Hut’ın merkezine büyük tepkiler yağdı. Türkiye’de markanın master franchise’ı olarak biz de zedelendik. Pizza Hut aynı kampanyayı mart ayında Tuscany Pasta’nın tanıtımı için Amerika’da da yapmış. Şimdi bunun gerçek olmadığını duyurmaya çalışıyoruz" dedi.



18 milyon pound



Daily Telegraph’ta çıkan haberde İngiltere’deki ilk şubesini 1973 yılında açan Pizza Hut’ın pizza odaklı mönüsünü makarna olarak değiştirdiği belirtildi. Bunun için markanın patronu Alasdair Murdoch ve şirketin CEO’su Scott Bergren de kullanıldı. Başkan ve CEO, bu isim değişikliği gerçekmiş gibi açıklamalar yaptı ve Pasta Hut logosu önünde resim çektirdi. Haberde yeni markanın 18 milyon pounda mal olduğunu açıklayan Murdoch’un ağzından, "4-5 yıldır sunduğumuz yiyeceği daha iyi hale getirmeye çalışıyorduk. Şimdi insanlara ’Biz pizzada iyiyiz. Ama makarnada da iyiyiz’ mesajı vermeye çalışıyoruz. Şu an yüzde 3-4 olan makarna satışlarını yüzde 10’a çıkartmayı planlıyoruz" açıklamasına yer verildi.



Kampanya kapsamında ’pastahut.co.uk’ adresli bir site de açan Pizza Hut bu sitede ziyaretçilerini ’Adımızı değiştirdik’ diye karşılıyor. Sitenin ana sayfasında isim değişikliği kararı hakkında bir anket de yer alıyor. Anketin sonuçlarına göre ziyaretöçilerin yüzde 47’si yeni markadan memnun olduğunu belirtirken, yüzde 53 "Pizza Hut kalmlı’ şıkkını tercih ediyor. Pizza Hut sitede tüm makarna çeşitlerini de tek tek tanıtıyor.



En pahalı 81’inci marka



BusinessWeek dergisinin araştırmasına göçre Pizza Hut dünyanın en değerli 81’inci markası konumunda bulunuyor. Marka değeri 4 milyar 97 milyon doları bulan Pizza Hut ana şirketi Yum Brands’e bağlı olarak faaliyet gösteriyor.



50 yıllık marka değişmez, bu sadece tanıtım



Pizza Hut İngiltere’de yaptığı tabela değişikliğinin ardından tüm dünyadaki temsilciliklerine bir açıklama yaptı. Türkiye’deki temsilciliklerine gönderdikleri mesajda da olayın bir PR (halkla ilişkiler) çalışmasından ibaret olduğunu yazan Pizza Hut ABD yetkilileri, "Aynı kampanyayı daha önce ABD’de de Tuscany makarna tanıtımı için yapmıştık. Şimdi de İngiltere’de benzer bir uygulamaya gittik. Bu kampanya sayesinde marka üzerinde büyük bir gürültü kopacak. Kampanya en fazla birkaç hafta sürecek. ABD’de basın sözcümüz tabela değişikliğinden bir gün sonra çıkıp durumu açıklamıştı. 50 yıllık markayı değiştirmenin hiç bir anlamı olmadığını herkese açıklamıştı. Marka da bu işten hiç zarar görmedi" dediler.

