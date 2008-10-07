Pizza Hut makarnacı oluyor

Dünyaca ünlü Amerikan restoran zinciri Pizza Hut, Pasta Hut oluyor. İlk ürünise artık pizza değil makarna



50 yıllık Pizza Hut ismini Pasta Hut olarak değiştirecek ve artık pizza yerine makarnayı birinci ürün olarak satacak. Karar sonrası restoranlardaki Pizza Hut tabelaları indirilerek Pasta Hut tabelaları asılmaya başlandı.



Pizza Hut, önümüzdeki 6 yıl boyunca restoranlarına 100 milyon paund yatırım yapmayı planlıyor. Hürriyet'in haberine göre Pizza Hut’un patronu Alsadair Murdoch, “Meşhur salatamızda bazı sağlıklı değişiklikler yaptık. Yağ oranı azaltıldı, yani ürünlerimiz artık çok daha sağlıklı ve lezzetli. Misafirlerimiz restoranlarımızda yiyecekleri makarnayı çok beğenecekler” dedi.



Pizza Hut Pazarlama Direktörü Claudia Nicholls-Magielsen de yapılan araştırmaların dışarda yemek yiyen insanların daha fazla çeşit aradığını ve İngiliz toplumunun makarnayı pizzadan daha çok yediğini belirtti.

