T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Pizza Hut makarnacı oluyor

Dünyaca ünlü Amerikan restoran zinciri Pizza Hut, Pasta Hut oluyor. İlk ürün ise artık pizza değil makarna

07 Ekim 2008 03:00

Dünyaca ünlü Amerikan restoran zinciri Pizza Hut, Pasta Hut oluyor. İlk ürünise artık pizza değil makarna

50 yıllık Pizza Hut ismini Pasta Hut olarak değiştirecek ve artık pizza yerine makarnayı birinci ürün olarak satacak. Karar sonrası restoranlardaki Pizza Hut tabelaları indirilerek Pasta Hut tabelaları asılmaya başlandı.

Pizza Hut, önümüzdeki 6 yıl boyunca restoranlarına 100 milyon paund yatırım yapmayı planlıyor. Hürriyet'in haberine göre Pizza Hut’un patronu Alsadair Murdoch, “Meşhur salatamızda bazı sağlıklı değişiklikler yaptık. Yağ oranı azaltıldı, yani ürünlerimiz artık çok daha sağlıklı ve lezzetli. Misafirlerimiz restoranlarımızda yiyecekleri makarnayı çok beğenecekler” dedi.

Pizza Hut Pazarlama Direktörü Claudia Nicholls-Magielsen de yapılan araştırmaların dışarda yemek yiyen insanların daha fazla çeşit aradığını ve İngiliz toplumunun makarnayı pizzadan daha çok yediğini belirtti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24