Pizza, 'dünya mirası' olacak

İtalyanlar, dünyaca ünlü hamur işi yemekleri pizzayı, BM Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü’nün (UNESCO) Dünya Mirası Listesi’ne aday gösterme kararı aldı.

İtalyan haber ajansı ANSA’nın haberine göre, UNESCO Dünya Miras Listesi’ne İtalya’dan aday gösterilecekleri değerlendirmek için bir araya gelen Kültür, Dışişleri, Çevre, Eğitim ve Ekonomi Bakanlığı yetkilileri, oybirliğiyle pizzanın aday gösterilmesinde karar kıldı. Pizza seçiminin, İtalya’yı dünyada temsil eden bir unsur olmasından kaynaklandığı belirtildi.

İtalya Tarım Bakanı Maurizio Martina da pizzanın adaylığı konusunda alınan oybirliği karar sonrası yaptığı açıklamada, EXPO 2015’in başarısından sonra İtalyan yapımı olan şeylerin değerini artırma yolunu izlemeyi sürdüreceklerini dile getirdi.

Pizzanın adaylık dosyasının yaklaşık 200 ülkeyi gezeceği ve 2017'de UNESCO’nun Paris’teki merkezinde 'Napolili Pizza Ustalarının Sanatı' olarak değerlendirmeye gireceği belirtildi.