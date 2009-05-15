Pizarro sesleri güçleniyor



Milan Baros’un yanına hava hakimiyeti olan ve güçlü fizikli bir golcü arayan Galatasaray Yönetimi, Werder Bremen’de kiralık oynayan Claudio Pizarro ile temaslarını sıklaştırdı.



Bonservisi Chelsea’de bulunan Peru’lu futbolcu, bu sezon Bundesliga’da 25 maçta 17 gol, Almanya Kupası’nda 4 maçta 4 gol, Şampiyonlar Ligi’nde 6 maçta 2 gol ve UEFA Kupası’nda 8 maçta 5 gol atarak mükemmel bir performans ortaya koydu.



Cim Bom, Bremen’i UEFA’da finale taşıyan Pizarro’yu kiralayacak, tecrübeli oyuncunun ücretinin 2 milyon Euro’luk kısmını ise Chelsea ödemeye devam edecek.





Arada büyük fark var



Bu doğrultuda taraflar arasında görüşmeler sürüyor. Ancak Pizarro’nun özellikle Milan’dan da resmi teklif beklediği öğrenildi.



Her ihtimale karşın Kuranyi’yi de listesinde bulunduran yönetim, Alman golcüyü şimdilik ikinci planda tutuyor. Bunun en önemli nedeni, Schalke’nin Kuranyi için yüklü bir bonservis bedeli istemesi ve tecrübeli futbolcunun performansının Pizarro’ya göre daha sönük kalması. Lincoln’ün eski takım arkadaşı, 3 kulvardaki 30 maçta 13 gol attı.



