Piyasaya süremeden yakalandılar

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Menemen ilçesinde, kaçak içki imalatı yapan 2 şüpheli, piyasa sürmek istedikleri 1,5 ton sahte rakıyla birlikte yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Menemen\'in Çatlı kırsalı mevkiinde bulunan bir çiftlik evinde sahte içki üretildiği bilgisi üzerine harekete geçti. Çiftlik evine yapılan baskında 1,5 ton sahte rakı, 16 bin 884 sahte bandrol, doluma hazır 3 bin şişe ve 370 litre etil alkol ele geçirildi. Sahte içkileri piyasaya süremeden yakalanan K.T. ve O.Z.\'nin jandarmadaki sorgularının sürdüğü belirtildi.



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