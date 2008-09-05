Piyasanın tansiyonu düşmüyor

Piyasadaki dalgalanma, "finansal tsunami"ye dönüşüyor. Tsunami dalgalarının vurduğu Türkiye piyasalarında dolar 1.2450'yi gördü. Faiz yükselişte, borsa ise 38 bin 500'lere indi. Umutlar işsizlik verisinde...

Büyümeye yönelik endişeler, tüm dünyada yatırımcıların hisse senedi piyasasından çıkıp nakde dönme eğilimini güçlendiriyor.

Bir yandan ABD ekonomisinden gelen olumsuz istihdam verileri, diğer taraftan Avrupa ekonomisinde büyüme kaygılarının artmasına rağmen Avrupa Merkez Bankası'nın enflasyonu öne çıkaran açıklamalarıyla birlikte bugün tüm piyasalarda "finansal tsunami" olarak nitelendirilen dalgalanma başladı. Dün Dow Jones ve S&P500'de yüzde 3'ü bulan kayıpların ardından piyasanın tansiyonu bu sabah yine yükseldi.

İMKB, bu hareketliliğe bağlı olarak açılışta yüzde 2.5 düşüşle başladığı seansı yüzde 2.58'lik kayıpla 38 bin 537 puandan tamamladı.

Endeks ilk destek noktası olan 39 bin 500'ü hızlıca geçtikten sonra, ikinci güçlü destek noktası 38 bin 500'ün üzerinde kapandı.

Ancak, asıl hareketliliğin yaşandığı taraf dolar oldu.

Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz'ın dün faiz indirimi sinyali vermesinin ardından üzerindeki faiz baskısı kalkan dolar, YTL karşısında oldukça hızlı değer kazandı ve 1.2450'yi gördü. Bankalararası piyasada dolar/YTL kotasyonları saat 13.00 itibariyle 1.2425 seviyesinden işlem görüyor.

Faiz cephesinde dün biraz düşerek yüzde 18.80'e gelen gösterge kağıdın bileşik faizi, bu sabah yeniden yükselişe geçti. Faiz günün ilk yarısını yüzde 19.13'le geçti.

Euro/dolar paritesindeki hareketlilik ise sürüyor. Parite 1.4210 ile yine son 11 ayın en düşük seviyelerini test ediyor.

Piyasalardaki tansiyonun düşmesi için umut bağlanan tek veri ise bugün saat 15.30'da açıklanacak olan ABD işsizlik ve tarım dışı istihdam verileri olacak.

