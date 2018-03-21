Piyasanın gözü kulağı Fed'de

Genel beklenti bankanın bu akşam 25 baz puanlık faiz artışı yapması yönünde ancak faiz artış projeksiyonlarının nasıl evrileceği piyasaların esas gündemini oluşturuyor.

HSBC Portföy Yönetimi Stratejisti İbrahim Aksoy en önemli konunun 2018 faiz artışı tahmin sayısında değişiklik yapıp yapmayacağı olacağını belirtiyor. Aksoy, Fed yetkililerinin bu yıl için faiz artışı tahmin sayısını üçten dörde yükseltmesinin oldukça yüksek olasılık olduğunu belirtiyor ve bu yönde bir revizyonla doların yükseleceğini öngörüyor.



Bloomberg'ün haberine göre, Bank of Merrill Lynch ise dün Fed beklentilerini paylaştığı raporda birçok piyasa oyuncusu gibi bugün faiz artışı beklediğini belirtti.

Bank of Merrill Lynch, 'dot plot' olarak anılan noktasal grafiklerde 2018 yılı tahminlerinin 3 olarak kalacağını öngörürken (% 2.125), 2019 dot plot beklentisini ise % 2.875'e yükseltti.



Bank of Merrill Lynch'in tahminleri



İş Yatırım Uluslararası Piyasalar Müdürü Şant Manukyan ise ekonomide Fed'in 2018 beklentisini 3'ten 4'e çıkarmasını gerektirecek bir gelişme olmadığını söyleyerek "büyük ihtimalle 3'te kalacaklardır ama 4 olursa da kimse şaşırmaz" diye konuştu.

Bloomberg HT.com anketi



Bloomberg HT.com'da toplam 2 bin 390 kişinin katıldığı anketin sonucuna göre katılımcıların %55'i faiz artış projeksiyonlarının güncelleneceğini öngörüyor. %45 ise faiz artış tahminlerinde revizyon beklemiyor.