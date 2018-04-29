Piyasaların 'Süper Perşembe'si: Comey'nin ifadesi ve İngiltere seçimleri

Bugün dünyada siyasi ve finansal açıdan takip edilecek gelişmeler, piyasaların tetikte olmasına yol açıyor.

Piyasalar bugün özellikle siyasi açıdan Amerikan Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) görevden alınan başkanı James Comey'nin Senato'da vereceği ifadeyi ve İngiltere'de düzenlenecek erken genel seçimleri takip edecek.

Diğer yandan Avrupa Merkez Bankası'nın (AMB) bugün faiz kararını verecek olması ve Katar ile yaşanan diplomatik kriz çerçevesinde petrol piyasalarında yaşanan gelişmeler, piyasalarda oynaklık olması beklentisini artıyor.

Bütün bu gelişmeler ışığında piyasalar 'Süper Perşembe'ye hazırlanıyor.

MarketWatch haber sitesine konuşan Hantec Markets'tan piyasa analisti Richard Perry, İngiltere seçim sonuçlarının Perşembe geç saatlere kadar piyasalara bir etkisinin olmayacağını belirtse de piyasalarda sert oynaklıklar olabileceğine dikkati çekiyor.

FBI'ın görevden alınan başkanı Comey, 2016'da düzenlenen Amerikan başkanlık seçimlerine Rusya'nın müdahale edip etmediğine dair Senato'da soruları yanıtlayacak.

Comey her ne kadar Çarşamba günü yazılı ifadesini kamuoyuna açıklasa da senatörlerin sorularına nasıl cevap vereceği önemli olacak.

Comey, yayımladığı ifadesinde Trump'ın kendisinden 'sadakat' talebinde bulunduğunu belirtti.

Comey ayrıca, Trump'ın Rusya'yla bağlantıları nedeniyle hakkında soruşturma açılan eski ulusal güvenlik danışmanı Michael Flynn dosyasının kapatılmasını istediğini söylüyor.

Comey'nin ifadesi Trump'ın ekonomik büyümeyi artırmak için vergi ve regülasyonlar hakkında elinin ne kadar güçlü olduğunu göstermesi açısından piyasalarda spekülasyonlara yol açıyordu.

Ancak Comey'nin ifadesini açıklamasından sonra piyasaların rahatladığı ve Amerikan hisse senetleri ile devlet tahvili getirilerinin yükseldiği görüldü.

Analistlerin bugüne dair en merakla beklediği gelişme ise İngiltere seçimleri.

Her ne kadar bazı uzmanlar sonuçların küresel piyasalarda büyük bir dalgalanmaya yol açmayacağını söylese de, piyasaların gözü Başbakan Theresa May'in elini güçlendirip güçlendiremeyeceğine odaklanıyor.

Seçim öncesi Çarşamba akşamı İngiliz Sterlini'nin Amerikan Doları'na karşı sabit bir seyir izlediği görülürken Londra Borsası'nda FTSE-100 Endeksi günü yüzde 0.6 düşüşle kapadı.

CNBC'nin haberine göre yatırım bankası Macquarie'nin analistleri Nizam Idris, Gareth Berry ve Teresa Lam, May'in Avam Kamarası'ndaki koltuk sayısını artırmasının İngiliz Sterlini lehine olacağını düşünüyor.

MarketWatch'a konuşan CMC Markets'ın şef piyasa analisti Colin Cieszynski ise küresel çapta piyasalar için en kötü senaryonun belirsizlik yaratacağı için İşçi Partisi'nin zaferi olduğunu söylüyor.

Uzmanlar Avrupa Merkez Bankası'nın bugün yapacağı toplantıda faiz kararında bir değişikliğe gitmeyeceğini düşünüyor.

Ancak AMB'nin 2019 için enflasyon tahminlerinde indirime gideceği haberlerinin çıkması, dün euronun dört günün en düşük seviyesine inmesine yol açtı.

Bu yüzden bugün piyasalar AMB Başkanı Mario Draghi'nin düzenleyeceği basın toplantısını bekleyecek.

Pazartesi günü bazı Arap ülkelerinin Katar ile diplomatik ilişkilerini kesmesi üzerine petrol fiyatlarında önce bir yüzde 1,6'lık yükselme görülmüş, ardından fiyatların tekrar düştüğü izlenmişti.

Şu an için piyasalar bölgede krizin büyüyüp büyümeyeceğini takip ediyor.

Çarşamba günü ABD'de ham petrol stoklarının arttığı haberinin gelmesi üzerine petrol fiyatlarında yüzde 5'lik bir düşüş kaydedildi, ancak daha sonra bu kayıplar toparlandı.