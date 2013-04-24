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Ekonomi

Piyasaların Rocky Balboa'sı: İngiliz Sterlini

Kur piyasalarında son dönemdeki dalgalanmalar arasında İngiliz Sterlini’ne oldukça ilginç bir benzetme geldi

24 Nisan 2013 13:53

Uzmanlar son dönemde kur piyasalarında yaşanan dalgalanmalarda İngiliz Sterlini'nin düşüp tekrar yükselmesi ve sonrasındaki hareketlerini ABD filmlerinin ünlü boksörü Rocky Balboa’ya benzetti.
 
cnbce'nin haberine göre, uzmanlar dolar ve Euro karşısında bir düşüp bir değer kazanan İngiliz Sterlini’nin son dönemdeki görünümüyle birlikte Hollywood’un ünlü boksörü Rocky Balboa’ya benzediğini söyledi.

İngiliz Sterlini bu yıl kur piyasalarında Japon Yeni’nin ardından en kötü performansı sergileyen ikinci para birimi oldu.

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