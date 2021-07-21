Piyasaların Peru’da seçimi kazanan sosyalist Castillo ile imtihanı

Peru’da başkanlık seçimlerini sosyalist aday Pedro Castillo’nun kazanması piyasaların sola alerjisini bir kez daha ortaya koydu.

BBC’nin haberine göre Haziran’daki ikinci tur seçimlerde Castillo az bir farkla çoğunluk oylarını almış, ancak rakibi sağcı Keiko Fujimori seçimlerde hile olduğu iddiasıyla sonuçlara itiraz etmişti. Uluslararası gözlemciler seçimlerde herhangi bir yolsuzluğa rastlanmadığını açıkladı.

Castillo seçim kampanyasında madenlerin kamulaştırılacağı vaadinde bulunmuştu. Özel sektörün Peru halkı yararına çalışacağı ve tarım ile eğitime ayrılan kaynakların artırılacağı sözü de vermişti.

Castillo’nun radikal vaatleri piyasaları tedirgin etti. Nitekim seçimi Castillo’nun kazandığının açıklanması sonrasında Peru para birimi Sol, dolar karşısında yüzde 1.4 değer yitirerek son 7 ayın en düşük seviyesine geriledi. Sol, daha sonra Peru’nun dünyanın en büyük ikinci üreticisi olduğu bakır fiyatlarındaki artışa paralel olarak yüzde 0.3 yükselerek dipten biraz da olsa uzaklaştı.

Piyasaların tedirginliği yeni değil; Castillo’nun Nisan ayında yapılan seçimin ilk turunda sürpriz bir zafer kazanması sonrasında Peru borsasına satış gelmişti. İkinci tur zaferinin ardından ise Lima Borsası yüzde 7 düşmüş, Peru Sol’u da dolar karşısında bir günde yüzde 2.5 değer yitirmişti. İlk turdan Haziran ayına kadar Peru Sol'unun değer kaybı yüzde 8.5'i bulmuştu.

Marksizm Leninizm ve Hristiyan muhafazakarlık yan yana

Castillo’nun adaylığını koyduğu Özgür Peru Partisi, Marksist Leninist politikaları savunmasıyla tanınıyor. Savcılık, Özgür Peru Partisi’nden Meclis’e seçilen milletvekili Guillermo Bermejo’nun geçmişte şiddet eylemleriyle tanınan Aydınlık Yol örgütüyle ilişkili olduğunu öne sürmüştü. Bermejo, “Biz sosyalistiz ve iktidarı kazanırsak ilk adımımız yeni bir anayasa yapmak olacak” demişti.

Castillo ise Nisan ayında, Meclis’te muhalefet partilerinden vekillerin de bulunması nedeniyle Venezüella’nın demokratik bir ülke olduğunu savunmuştu.

Bununla birlikte Castillo, Özgür Peru Partisi’nin Hristiyan kültüründen etkilenen muhafazakar kanadının bir temsilcisi. Örneğin aynı cinsten evliliğe ve kürtaja karşı…