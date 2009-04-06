Piyasaların olumlu havası kalıcı değil

Devlet Bakanı Mehmet Şimşek, son haftalarda küresel piyasaların olumlu seyrettiğini ama bunun kalıcı olduğunu sanmadığını söyledi. Şimşek, geçen hafta iki önemli olumsuz veri açıklanmasına rağmen piyasaların bunu satın almadığını da kaydetti. Referans gazetesinin haberine göre Şimşek, kişisel olarak küresel krizin dibinin görülmediğini, bir süre daha devam edeceğini de belirtti.



Katıldığı G-20 toplantıları hakkında geçen cumartesi günü bir grup gazeteciyle sohbet toplantısı yapıp bilgi veren Şimşek, "Çok yakın zamanda IMF ile anlaşma yapılacağını öngördüğünü" söyledi. IMF heyetinin çağrılması konusunda kesin tarih veremediğini, Londra'da görüştükleri IMF üst yönetiminin kendi bürolarına talimat vereceğini sonra teknik heyetle görüşülüp davet yapılacağını kaydeden Şimşek, bunun da yakın zamanda olmasını beklediğini kaydetti.

Görüşmeler sonrası anlaşmanın süresi ve kaynak miktarının kesinleşeceğini kaydeden Devlet Bakanı, kendisinin 3 yıl vadeli stand-by anlaşmasından yana olduğunun altını çizdi. Bunun sonuçta siyasi bir karar olacağını ve bu nedenle kesin şeyler söyleyemediğini belirten Şimşek, 3 yıl vadeli anlaşma olması halinde yapısal tedbirlerin daha köklü uygulanıp, mali istikrarın daha kalıcı biçimde sağlanacağını söyledi.



IMF'den sağlanacak kaynak konusunda kesin bir rakam vermekten kaçınan Şimşek, IMF'den alınacak kaynağın programın süresine göre değişeceğini, önden beslemeli büyük bir kaynak almaya ihtiyaç bulunmadığını da belirtti. IMF'den alınacak paranın uygulanacak program süresince ihtiyaç duyulan dış finansman ihtiyacına bağlı olacağının altını çizen Devlet Bakanı Şimşek, bu ihtiyacı saptarken cari açık ve kamu-özel dış kredilerin roll-over rasyolarına bakılacağını belirtti. Şimşek, bu çerçevede ileriye dönük yapılacak tahminlerin önemli olduğunu, dış borç çevirme rasyosuna ilişkin beklentilerin, cari açık tahmininin önemli rol oynayacağını, bunların da görüşmeler sırasında belli olacağını, bu nedenle şimdiden kaynak miktarı söylenemeyeceğini belirtti.



Çapraz denetim etkinleşecek



Şimşek, IMF ile yapılan görüşmelerde gelir idaresinin bağımsızlığından vazgeçildiğini ancak gelir idaresinin güçlendirilmesi için kadro takviyesi ve vergi kaçakların yakalanması için özendirici tedbirler dahil yeni düzenlemeler yapılacağını söyledi. Daha önceki maliyedeki denetim hayetlerinin birleştirilmesine ilişkin düzenlemenin çıkarılacağı belirten Şimşek bu konuda IMF ile mutabakata vardıklarını kaydetti. Şimşek, "nereden buldun" konusunda ise bu imajı vermeyecek biçimde zaten varolan çapraz denetimlerin daha etkili hale getirileceğini belirtti. Bu konuda TBMM gündemine gelmek üzere olan hazırlanan gelir vergisi reform yasa taslağına gerekli düzenlemelerin ekleneceğini belirten Şimşek, böylece çapraz denetimin yoğunlaştırılacağını ama geçmişe dönük bir sorgulama içinde olunmayacağını, bu konuda ilke kararına vardıklarını söyledi.



Mali uyum konusunda ise geçtiğimiz ocak ayında heyet ile yapılan görüşmelerde bir mali uyum oranı saptandığını, şimdi bunun yeniden gözden geçirileceğini kaydeden Şimşek, IMF'in bu ortamda artık eskisi kadar radikal önlem istemediğini, bu nedenle yeniden mali disiplin için alınacak tedbirler konusunda bir anlaşma sağlanacağını umduğunu söyledi. Şimşek, canlandırma paketleriyle getirilen gevşetici önlemlerin bir anlamda geri alınması anlamına gelen tedbirler alınabileceğini, ancak canlanmayı önleyecek harcama kısıcı ya da gelir artırıcı önlemlerin kabul edilemeyeceğini, IMF'in de bu ortamda bu konuda eskisi kadar ısrarlı olacağını sanmadığını söyledi.

