Piyasaların hedefindeki yeni kurban Belçika mı?

T24 - AB Komisyonu’nun ticaretten sorumlu Üyesi Karel De Gucht, 519 gündür hükümetsiz kalan Belçika’ya "yeni Yunanistan olabilirsiniz" uyarısında bulundu.



Belçikalı AB Komiseri, Flamanca yayın yapan devlet televizyonuna (VRT) yaptığı açıklamada, koalisyon pazarlıklarını sürdüren partilerin ellerini çabuk tutmaması halinde Avro Bölgesi’nde yeni kurban arayan piyasaların Belçika’yı hedef alacaklarını söyledi.



De Gucht, "Belçika uzatma dakikalarını oynuyor. 2012 bütçesini hızla yaparsak maçı kazanırız. Aksi halde hala kaybetme ihtimalimiz var. Umarım o noktaya gelmeyiz" dedi.



Ticaret Komiseri De Gucht, "Yunanistan ve İtalya yeni hükümetleri sayesinde şimdilik kurtardı. Piyasalar muhtemelen etrafa bakacak ve ’sıra kimde’ diyeceklerdir. Bence Belçika muhtemel kurbanlardan biri" şeklinde konuştu.



Belçikalı siyasetçilerin "bin dereden su getirmek" yerine "mali piyasaların bir sonraki avı olmamak için elindeki fırsatı kullanmalarını" isteyen De Gucht, 2012 bütçesinin Aralık ayı ortasına kadar onaylanmaması ya da AB’nin yüzde 3 bütçe açığı limitinin üzerinde kalınması halinde yaptırımların söz konusu olabileceği uyarısında bulundu.



Belçika, gayri safi yurtiçi hasılasının yüzde 100’üne dayanan kamu borç yüküyle, yüzde 160’lık borçluluk oranına sahip Yunanistan ve yüzde 120’lik borçluluk oranına sahip İtalya’nın ardından üçüncü sırada bulunuyor.



Ülkede koalisyon müzakerelerindeki 6 parti, gelecek yıl 11 milyar avro civarında öngörülen bütçe açığını karşılayacak tasarruflar ve ilave gelir kaynakları üzerinde uzlaşma arıyor.