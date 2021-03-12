Piyasaların gözü reform paketinde; dolarda son durum ne?

Dolar/TL, ABD'de tahvil faizlerindeki artışın ardından pazartesi günü 7,78'e kadar yükseldikten sonra yönünü aşağı çevirdi. Kur bugün 7,50 civarında dalgalanırken, piyasaların gözü açıklanacak reform paketinde olacak.

ABD başta olmak üzere gelişmiş ülkelerde pandemi ile tarihi düşük seviyelere gerileyen tahvil getirilerinin yeniden yükselişe geçmesi, gelişmekte olan ülkeler üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.

Dolar/TL de yine gelişmekte olan para birimlerinde olduğu gibi hafta başında 7.8’e yaklaşmasının ardından nispeten sakinleyerek 7.5 etrafında dalgalanıyor.

Pazartesi günü 9,22’yi gören euro/TL bugün 9 civarında dalgalanıyor.

Gram altın fiyatları güne 414 TL seviyelerinde başkarken, ons altının uluslararası spot piyasalardaki fiyatı 1715 dolar civarında seyrediyor.

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Pazartesi 7,78'i görmüştü

TL, Pazartesi günü dolar karşısında yüzde 3’e yakın değer kaybettikten sonra Salı ve Çarşamba yüzde 2’ye yakın değer kazandı, dün de sınırlı kazançlar görüldü.

Dolar/TL bu yıl 6.9’a kadar gerilemiş ancak sonrasında ekonomi politikalarının sürekliliğine ilişkin endişeler ve küresel satış baskısıyla yönünü yükselişe çevirmişti. 6.9 seviyesinden başlayan yükselişle birlikte bu hafta dolar/TL’de görülen en yüksek seviye 7.7840 olmuştu. Dün itibarıyla görülen en düşük seviye ise 7.4330 oldu ancak kur günü 7.5 civarında tamamladı.

Dolar/TL’nin 7.43’e gerilediği anda ABD Hazinesi’nin 10 yıllık tahvil getirileri de yüzde 1.5’in altına inmişti. Ardından getiriler yeniden yüzde 1.55’in üzerine çıkarken dolar/TL’de 7.5’in üzerine yükseldi.

Dolar/TL bu sabah saat 08.53 itibarıyla 7.4950/7.5120’den işlem gördü. Aynı saatte euro/TL 8.9659/8.9874, sepet bazında TL ise 8.2217/8.2497 düzeyinde bulunuyor.