Piyasaların gözü bu hafta yurtdışında

Piyasaların bu hafta yurt dışındaki gelişmeleri yakından takip etmesi bekleniyor.



Turkish Yatırım Finansal Strateji Müdürü Gökhan Uskuay, piyasalarda beklenen gelişmelere ilişkin olarak takvimi ve gündemi belirsiz günler yaşandığını ifade etti.



Geçen hafta başında Doğu Avrupa gündeminin etkilerinin, haftanın en büyük sürprizi olduğunu belirten Uskuay, altın fiyatlarındaki rekor artışın ve Merkez Bankası'nın 'sert' faiz indiriminin artık sürpriz olmaktan çıktığını söyledi.



Global finansal servislere ilişkin endişelerin devam ettiğini dile getiren Uskuay, ABD'nin en büyük bankalarının kamulaştırılabileceği endişelerinin bu haftanın da ana gündemi olacağını kaydetti.



Uskuay, bu hafta ayrıca Doğu Avrupa ekonomilerine ilişkin endişelerin de izleneceğini belirterek, "Gündemde ön plana çıkmasını beklediğimiz gelişme ise cuma günü Türkiye piyasaları kapandıktan sonra gerçekleşen pariteler ve emtialarda yaşanan gelişmeler" diye konuştu.



Haftalık takvim içerisinde en önemli gelişmenin salı günü FED Başkanı Ben Bernanke'nin açıklamaları olacağını ifade eden Uskuay, haftanın en önemli verisinin cuma günü ABD'de revize 4. Çeyrek GSYH olacağını, Avrupa'yı etkileyecek en önemli verilerin ise Almanya IFO, Avrupa endüstriyel yeni siparişler, Almanya 3. çeyrek final GSYİH, Almanya işsizlik/tüketici güveni ve enflasyon verileri ve Euro Bölgesi enflasyon ve işsizlik oranları olacağını bildirdi.



Uskuay, yurt içinde beklenen gelişmelerle ilgili olarak ise şu görüşleri dile getirdi:



"Yurt dışındaki ve yurt içindeki varlıkların ekonomiye kazandırılması için çıkarılan Varlık Barışı sona eriyor. Kanun çerçevesinde para, altın ve değerli eşyanın kayıt altına alınması amaçlanıyor. Gelir İdaresi Başkanlığı net bir rakam vermemesine karşın, yapılan açıklamalara göre, son günlerde Varlık Barışı ile gelen miktarın 5 milyar dolar seviyesine yaklaştığı, beklentilerin 5 milyar dolar rakamının çok çok üzerinde bir giriş gerçekleşeceği belirtiliyor. Varlık Barışı ile ilgili yaşanan gelişmeler, kur üzerine etkili olabilir."

