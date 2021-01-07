Piyasaların gözü ABD’deki protestolarda; dolar/TL’de son durum ne?

Piyasaların gözü ABD'deki protesto gösterilerinde. Dün, 7,26 ile 21 Ağustos'tan bu yana görülen en düşük seviyeleri gören dolar/TL, bu sabah neredeyse 7,25'e kadar çekildi. Yine dün 8,93'lere kadar çekilen euro/TL ise 9 liranın altında seyrediyor.

Kasım ayının ilk haftasında 8,58 ile tarihi seviyeleri gördükten sonra hızlı bir şekilde düşüşe geçen dolar/TL, aradan geçen 2 aylık süreçte dün 7,26'ya kadar çekildi. Tarihi zirvesinin yüzde 15 altına gelen dolar/TL, ağustos ayının son haftasından bu yana gördüğü en düşük seviyelerdeki seyrine bu sabah devam ediyor.

Dolar/TL, bu sabah en düşük seviye olarak 7,2597'yi görürken euro/TL'de 8,95'lere kadar indi. Türk Lirası'nın güç kazandığı dünkü işlemlerde euro/TL 8,93'e kadar çekilerek son bir buçuk ayın en düşük seviyelerini görmüştü.

Saat 10:30 itibarıyla dolar/TL 7,2670'ten euro/TL ise 8,9590'dan el değiştiriyor.