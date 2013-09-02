Piyasaları tedirgin eden beş gelişme

Piyasalar, zorlu geçen Ağustos ayını geride bıraktıktan sonra CNBC'nin deyimiyle "mayın tarlası" olan Eylül'e girdi.



Ağustos ayı gelişen piyasalardan hızlı çıkışlara tanık olurken, ay sonuna doğru Suriye'de artan gerilim petrol ve altın fiyatlarını dalgalandırdı. Dünya borsaları ise aynı gerilimin etkisiyle değer kaybetti.

Geçtiğimiz ay, Borsa İstanbul 100 Endeksi aylık yüzde 9,5 kayıpla 25 borsa arasında en çok düşen hisse piyasası oldu.



Eylül ayı ise, Fed toplantısından Almanya'daki seçimlere kadar pek beş önemli gelişmeye sahne olacak.



Suriye Gerilimi



Suriye'de Ağustos sonunda tırmanan gerilim ve ABD'nin olası bir askeri harekat ihtimalinin yarattığı tedirginlik yeni aya taşınmış durumda. Son olarak, ABD Başkanı Barack Obama, "Harekat kararını Kongre vermeli" diyerek topu ABD Kongresi'ne attı. Kongre 9 Eylül'de toplanarak olası bir operasyonu oylayacak.



Suriye'ye yapılacak bir operasyonun petrol fiyatlarını önce 125, sonra da 150 dolara kadar çıkarabileceği belirtiliyor. Ancak operasyon kararının ertelenmiş olmasıyla piyasalar Eylül'ün ilk haftasına nispeten rahat bir başlangıç yaptı.



Fed geri çekilme kararı alabilir



Fed'in ayda 85 milyar dolarlık varlık alımlarını azaltmaya başlayacağı tarihe yönelik karar alması beklenen 17-18 Eylül toplantısı öncesinde piyasalardaki volatilitenin artması bekleniyor.

CRT Capital'dan Ian Lyngen, Fed'in ayda 40 milyar doları bulan mortgage alımlarında 5 milyar dolar, hazine tahvili alımlarında ise 10 milyar dolar kesinti yapacağı tahmininde bulundu. JPMorgan Başekonomisti Bruce Kasman ise Fed'in ilk sefere özel, Hazine tahvili alımlarını 15-25 milyar dolar kadar azaltacağını öngördü.



Yeni borç tavanı tartışmaları



Eylül'ün ekonomide yaşanacak hareketli sürecin sadece başlangıcı olduğunu kaydeden Kasman, Kasım'da ABD Kongresinde gerçekleştirilecek borç tavanının yükseltilmesine yönelik tartışmaların da büyük önem taşıdığını söyledi.



'Merkel başbakan kalırsa güven artar'



Küresel piyasalar üzerinde etkili olması beklenen bir diğer gelişme ise 22 Eylül'de gerçekleşecek olan Almanya seçimleri. Financial Times-Economist küresel iş dünyası barometresi anketine göre, küresel iş dünyasının yüzde 60'ı Merkel başbakanlıkta kalırsa Euro Bölgesi'nin ekonomik görünümüne daha çok güven duyacaklarını ifade etti.



Japonya'dan vergi artırımı gelebilir



Japonya Başbakanı Shinzo Abe de, tüketim vergisinin yüzde 5'ten yüzde 8'e yükseltilip yükseltilmeyeceğini Eylül'de karara bağlama sözü vermişti.