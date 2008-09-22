Piyasalardaki şok altına yaradı

Temmuz ayı ortalarından itibaren 980 dolar seviyesinde başlayan düşüş hareketiyle altının ons fiyatı 11 Eylül 2008'de 745 dolara kadar düşmüştü. Bu dönemde doların değer kazanması düşüşün başlıca sebeplerinden biriydi.



Lehman Brothers'ın iflasının ardından yaşanan finansal çöküşün etkisiyle güvenli liman olarak görülen altın fiyatları, bir haftada 105 dolar artarak 873 doları buldu. Bu artışın önümüzdeki hafta sürüp sürmeyeceği, haftanın son günü ABD hazinesinin alacağı yeni önlemler paketinin etkisine bağlı.



Zira haftanın son iki günü finansal piyasalardaki müthiş yükselişler uzmanlara göre altın fiyatlarının geri çekilmesini de beraberinde getirebilir. Ayrıca doların güçlü seyri fiyatlar üstündeki köpüğü alabilir. Bazı uzmanların görüşüne göre, altın 820 dolar aşağı kırılırsa elde ettiği yükselişin büyük bir bölümünü geri de verebilir.



Dolar, beklenenden güçlü kaldı



ABD ekonomisinde yaşanan kargaşa ve iflaslara rağmen dolar, Euro karşısında beklenenden iyi bir performans izliyor. Geçen hafta 1,45-1,41 aralığında dalgalanan parite dikkat çekici bir şekilde 1,45'in üstünde tutunamadı. Krizin merkez üssü olan bir ülkenin para birimi, temmuz ayı başına göre Euro karşısında yüzde 10 değer kazanmış durumda. Aslında bu durumu uzmanlar krizin derinleştiğine değil, yumuşamaya başladığına delil olarak gösteriyor.



Petrol ve diğer emtia piyasalarında son yıllarda görülmemiş bir şekilde başlayan yükselişin en önemli sebebini, doların günden güne güç kaybederek rezerv para niteliğinden iyice uzaklaşması olarak açıklayan bazı uzmanlar, temmuzdan bu yana 1,60 seviyelerinden 1,38'e kadar gerileyen paritede doların son haftalardaki güçlü konumunu sürdürmesinin veri akışına bağlı olacağına vurgu yapıyor.

