T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Piyasalardaki şok, altına yaradı

Lehman Brothers'ın iflasının ardından yaşanan finansal çöküşün etkisiyle güvenli liman olarak görülen altın fiyatları, bir haftada 105 dolar artarak 873 doları buldu.

21 Eylül 2008 03:00

Temmuz ayı ortalarından itibaren 980 dolar seviyesinde başlayan düşüş hareketiyle altının ons fiyatı 11 Eylül 2008'de 745 dolara kadar düşmüştü. Bu dönemde doların değer kazanması düşüşün başlıca sebeplerinden biriydi.

Lehman Brothers'ın iflasının ardından yaşanan finansal çöküşün etkisiyle güvenli liman olarak görülen altın fiyatları, bir haftada 105 dolar artarak 873 doları buldu. Bu artışın önümüzdeki hafta sürüp sürmeyeceği, haftanın son günü ABD hazinesinin alacağı yeni önlemler paketinin etkisine bağlı.

Zira haftanın son iki günü finansal piyasalardaki müthiş yükselişler uzmanlara göre altın fiyatlarının geri çekilmesini de beraberinde getirebilir. Ayrıca doların güçlü seyri fiyatlar üstündeki köpüğü alabilir. Bazı uzmanların görüşüne göre, altın 820 dolar aşağı kırılırsa elde ettiği yükselişin büyük bir bölümünü geri de verebilir.




Dolar, beklenenden güçlü kaldı

ABD ekonomisinde yaşanan kargaşa ve iflaslara rağmen dolar, Euro karşısında beklenenden iyi bir performans izliyor. Geçen hafta 1,45-1,41 aralığında dalgalanan parite dikkat çekici bir şekilde 1,45'in üstünde tutunamadı. Krizin merkez üssü olan bir ülkenin para birimi, temmuz ayı başına göre Euro karşısında yüzde 10 değer kazanmış durumda. Aslında bu durumu uzmanlar krizin derinleştiğine değil, yumuşamaya başladığına delil olarak gösteriyor.

Petrol ve diğer emtia piyasalarında son yıllarda görülmemiş bir şekilde başlayan yükselişin en önemli sebebini, doların günden güne güç kaybederek rezerv para niteliğinden iyice uzaklaşması olarak açıklayan bazı uzmanlar, temmuzdan bu yana 1,60 seviyelerinden 1,38'e kadar gerileyen paritede doların son haftalardaki güçlü konumunu sürdürmesinin veri akışına bağlı olacağına vurgu yapıyor.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24