Piyasalardaki gerilim artıyor

Dünya piyasalarına 11 Eylül etkisi

'ABD yüzyılın krizini yaşıyor'

Finans piyasaları için uzmanlar ne diyor (1)

ABD'nin üçüncü büyük yatırım bankası Lehman Brothers'ın iflasıyla gelen 'kara pazartesi'nin finans piyasalarında yarattığı küresel kriz sürüyor.İstanbul serbest piyasada sabah saatlerinde dolar 1,2750 YTL ile güne başlayarak son 4.5 ayın zirvesine oturdu. Öğleye doğrun alışlar tekrar hızlanırken dolar düne göre yüzde 1.28 artışla 1.2800 YTL'ye yükseldi.Güne 1,8130 YTL'den başlayan Euro ise, dolardan daha hızlı bir hareket sergiledi ve öğle saatlerinde yüzde 1.85 artışla 1.8240 YTL'ye tırmandı.Euro/dolar paritesi düne göre yüzde 0.2 düşüşle 1.4235 seviyesinde bulunuyor.Dünkü sert düşüşün ardından İMKB Bileşik endeksi güne yine kayıpla başladı. İlk 15 dakikanın ardından yüzde 1.5 kayıpla 34 bin 500 sınırına geriledi. Sonrasında piyasa 34 bin 300-600 bandında dengelenirken ilk seansı yüzde 1.61 düşüşle 34 bin 517 puandan noktaladı.Geçtiğimiz haftayı yüzde 18.8'lerden tamamlayan faiz dün itibariyle yeniden yüzde 19'un üzerine çıktı. Faiz bugüne yüzde 19.26 seviyesinden başladı. Öğle saatlerinde ise yüzde 19. 42 seviyelerine ulaştıDolar bankalararası piyasadaki ilk işlemlerde 1.27 YTL'nin üzerine çıkarken, son 4.5 ayın zirvesine oturdu. Öğleye doğru yeni bir alım dalgasının geldiği izlenirken, dolar 1.2800 YTL'ye kadar yükseldi. Dolar dün çok hareketli bir günün ardından serbest piyasada 1.2600 YTL seviyesinden günü noktalamıştı.Yurtdışındaki gelişmelerin içeride de etkisini gösterdiğini belirten uzmanlar, dolarda yukarı bir hareket görüldüğünü ifade ediyor. Uluslararası piyasalardaki karmaşanın devam etmesi halinde dolarda 1.30'un test edilebileceğini hatırlatan uzmanlara göre Türkiye'deki yüksek faiz doların hızlı bir şekilde değer kazanmasını engelleyecek.Fortisbank Ekonomisti Erkin Işık, dolarda yaşanan hareketle ilgili şunları söyledi:"ABD Merkez Bankası'ndan (FED) olumsuz bir görünüm çıkarsa kurlarda yükseliş devam eder. ancak önceki dönemlerde böyle sert çıkışlarda yerli yatırımcıların satışa geçtiğini gördük. Bunun da yeni likidite getirerek yükselişlerin hızını kestiğini izledik. Yine böyle bir hareket görülebilir. Yerli tarafından satış gelirse yükselişin hızı kesilir. Ama yurtdışındaki olumsuzluklar sürerse, duraklama geçici olur, kurlar sonrasında yükselir.Eğer yeni haberler yeni olumsuzluklar getirmezse dolarda yükseliş zayıflar."Borsa, dünkü sert düşüşün ardından bugüne de kayıplarla başladı. Endeks ilk 15 dakikanın ardından yüzde 1.5 kayıpla 34 bin 500 sınırına geriledi. Sonrasında piyasa 34 bin 300-600 bandında dengelenirken ilk seansı yüzde 1.61 düşüşle 34 bin 517 puandan noktaladı.Satışların dünkü kadar sert olmadığına dikkat çeken uzmanlar, yurtdışı toparlanırsa piyasada tepki hareketinin görülebileceğine dikkat çekiyor.Ak Yatırım'ın İMKB ile ilgili raporunda, teknik görünümdeki zayıflamanın belirginleşerek devam ettiğine işaret edildi. Raporda, "Saatlik grafiklerin ardından teknik göstergeler günlük grafiklerde de aşırı satım bölgelerine gerilemiş durumda. Bu hareket olası bir tepkiye işaret ediyor olsa da bu tür hareketlerin yine zayıf kalması beklenebilir. 36.000 - 37.000 seviyesi altındaki seyrin devamı durumunda 32.500 desteği gündemde kalacaktır" denildi.Yatırım Finansman Araştırma Müdürü Deniz Can Yücel, piyasaların tamamen yurtdışına paralel gittiğini söyledi. Türkiye'den çok hızlı bir para çıkışı olacağını düşünmediğini belirten Yücel, "çünkü asıl problem ABD'deki bankacılık sektöründen kaynaklanıyor. Biz bunun ikincil etkilerini görüyoruz. Kurlarda biraz yükseliş olur ama söz konusu krizin en büyük etkisi faizlerin yüksek kalmasıdır" dedi.