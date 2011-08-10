Piyasalardaki çöküş tersine döndü

T24

TL değer kazanıyor



Altın hâlâ yüksek

ABD hızlı yükseldi

Piyasalardaki olumlu havayla İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) Ulusal 100 Endeksi güne pozitif başladı. Açılışta yüzde 0.4 artışla 53 bin 175 puana çıkan İMKB 100 endeksinin değer kazancı daha sonra gelen alımlarla seans içinde yüzde 2'ye kadar çıktı. Ancak daha sonra gelen satışlarla Endeks değer kazancının bir kısmını geri vererek ilk seansı yüzde 0.73 yükselişle 53 bin 346 puandan kapattı.Borsanın son yedi günlük kaybı yüzde 14 civarında bulunuyor.Piyasanın duayen isimlerinden Tacirler Menkul Değerler Stratejisti Ahmet Mergen, borsada 50 bin seviyesinin önemli olduğuna dikkat çekerken bu seviye geçilmezse kısa süreli pozisyon açılabileceğini söyledi.Mergen şöyle konuştu:"Cuma'ya kadar Avrupa'da büyük bir sorun yaşanmaz ise Endeks'in 55 binli seviyelere çıkma olasılığı bulunuyor. 55 bin seviyesinin üzerinden satış tavsiye ediyorum. Borsa uzun süreden beri ilk kez 50 binin altına indi. Yeniden bu seviyeleri test etme olasılığı yüksek. Endeks, bu seviye gerçekten dip noktamı, buradan alıcı geliyor mu onu görmek isteyecektir. Nakitte olanlar, eğer Endeks bu seviyenin altına gelmiyorsa buradan alım yapıp 15 gün ya da 1 aylık kısa vadeli pozisyon açabilir."Döviz tarafında ise alım yapmak için seviyeler yüksek. Herkes, doların 1.50 TL'ye gelmesini bekliyor ancak Merkez'in politikası cari açığa kısmi önlem için dövizin değerli olması yönünde. Dolar/TL'de 1.80-1.85 aralığına gelinirse satış öneriyorum".İçeride kur tarafında TL de değer kazancı görülüyor. Dolar/TL 1.75, euro/TL ise 2.51'li seviyelerden işlem görüyor. Bu fiyatlarla doların, TL karşısındaki son bir haftadaki kazancı da yüzde 2'yi aştı.Euro/dolarda Fed'in faizi yükseltmeyeceği kararıyla euro lehine bir seyir izleniyor. Euro/dolar paritesi düne göre 0.8'lik artışla 1.4350 seviyesine yakın işlem görüyor.ING Bank Trading Grup Müdürü Murat Yardımcı, bugün döviz tarafında biraz alıcılı seyir izlenebileceğini ancak sonrasında gevşeme görülebileceğini kaydetti.Yardımcı, "Dövizde (yarım dolar, yarım eurodan oluşan) kur sepeti 2.19 TL'ye kadar çıkmıştı, şimdi ise 2.13 TL'ye geriledi. Bugün biraz alıcılı olabilir, 2.14 TL'yi görebiliriz ancak sonrasında 2.10'lara bir gevşeme bekliyoruz. Dolarda ise yukarıda 1.7650 TL, aşağıda 1.7375-17400 bandı önemli" dedi.Olumlu hava faizde de aşağı yönlü bir seyir ortaya çıkarıyor. Gösterge tahvilin bileşik faizi de yüzde 8.13 seviyesinde bulunuyor. Uzmanlar beklentilerin faizde düşüşün devamı yönünde olduğunu ama buna cari açık rakamların destek olması gerektiğini bu nedenle de yarın gelecek verinin önemli olduğuna dikkat çekti.Piyasalardaki pozitif havaya rağmen güvenli liman altının fiyatında önemli bir gerileme yaşanmıyor. Altının onsu ise 1,760 dolarla zirveye yakın seyrediyor.Emtia tarafında ise petrolde artış gözleniyor. ABD tipi ham petrolün varil fiyatı düne göre yüzde 3.5'lik yükselişle 82 doların üzerine çıktı.Fed açıklamasında, politika faizini değiştirmeden en erken 2013 yılının ortalarına kadar yüzde 0 ile 0.25 arasında tutacağını açıklarken, ekonominin yavaşlamasına önlem olarak gerektiğinde uygun araçlara başvurabileceğini kaydetti.Her ne kadar Fed'den, üçüncü parasal genişleme programıyla ilgili somut adımlar duymayı bekleyen piyasaların bu beklentisi gerçekleşmese de ABD borsaları ilk andaki dalgalı seansın ardından günü yüzde 5'i aşan değer kazançlarıyla kapattı.S&P 500 Endeksi yüzde 4.7, Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 4, Nasdaq yüzde 5.3 değer kazanırken, olumlu hava Asya borsalarında da devam etti. Japonya'da Nikkei 225 Endeksi yüzde 1.05 yükselirken, Hong Kong'ta Hang Seng yüzde 3.1, Çin'de ise Şangay Borsası 1.4 değer kazandı.ABD borsalarıyla başlayan olumlu hava Avrupa borsalarında da devam etti. İngiltere'de FTSE 100 Endeksi yüzde 1.35, Almanya'da Frankfurt Dax Endeksi yüzde 2 ve Fransa'da Cac 40 Endeksi yüzde 1.9 yükselişle açıldı.ABD borsalarındaki sert yükselişle ilgili Bloomberg'e konuşan, Sidney merkezli yatırım danışmanlığı şirketi AMP Capital Investors'un stratejisti Shane Oliver, "Hisse senetlerine küresel büyüme kaygılarıyla aşırı satış gelmişti. Tepki alımı için neden arıyorduk ve (Fed Başkanı) Ben Bernanke de buna olanak sağladı" dedi.