‘Piyasalardaki ciddi gerilim sürüyor’

ABD Hazine Bakanı Paulson: “Finansal kriz hemen sona ermeyecek. Kurtarma planına rağmen bazı bankalar batabilir.”



ABD Hazine Bakanı Henry Paulson, küresel finansal piyasalardaki ciddi gerilimin sürdüğünü söyledi.



Paulson, düzenlediği basın toplantısında, finansal piyasadaki sıkıntının ekonomiyi olumsuz etkilediğini, yönetimin tarihteki en büyük mali sistemi kurtarma planının uygulanması için hızlı hareket ettiğini belirtti.



Paulson, "Mali kurumların batık varlıklarını satın alma programı olsa bile bazı bankalar batabilir. Finansal kriz hemen sona ermeyecek ve önemli sorunlar önümüzde duruyor" dedi.



ABD Merkez Bankası (Fed) ile diğer merkez bankalarının dün eş güdüm içinde faiz oranlarını indirmesiyle ilgili olarak da Paulson, "Bunun, dünyadaki merkez bankalarının, bu zor zamanda küresel ekonomiyi desteklemede gerekli adımları atmaya hazır olduğunu gösterdiğini" ifade etti.



Kurtarma planı yasasının bankacılık sistemine sermaye pompalaması için geniş yetki verdiğine dikkati çeken Paulson, "Azami etkinlik için, her büyüklükteki mali kurumun sermayesinin güçlendirilmesi dâhil bize verilen bütün araçları kullanacağız" diye konuştu.



Gazetecilerin geçen ay yatırım bankası Lehman Brothers'ın batmasına izin verilmesinin hata olup olmadığı sorusuna Paulson, kendisi ve hükümet yetkililerinin başka seçeneği bulunmadığı yanıtını verdi.



Paulson, "Geriye bakıldığında, doğru kararlar aldık. Lehman Brothers için alıcı yoktu" dedi.

