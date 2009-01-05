Piyasalarda yüzler gülüyor

Asya borsaları son 2 ayın zirvesine tırmanırken, Avrupa borsalarının da yükselmesi bekleniyor. İçeride ise dolar 1.5251 TL'ye geriledi, borsa ise güne yüzde 2.16 artışla 27 bin 589 puandan başladı.



Piyasalarda bir süredir etkili olan olumlu hava yeni haftaya da taşındı. Hükümetlerin ve merkez bankalarının müdahaleleri ile dünya ekonomilerinin toparlanacağına olan inanç borsaları yukarı taşıyor.



Cuma günü ABD'de yaşanan yüzde 2'lik yükselişin ardından bugün Asya borsaları da yükselişe eşlik etti. Asya'da borsalar yüzde 2-3 arasında değişen oranlarda değer kazanırken, son 2 ayın zirvesine tırmandı.



İçeride de hava olumlu



Yurtdışındaki olumlu havaya paralel içeride de piyasalar güne iyi başladı. Borsa açılışla birlikte yüzde 2.16 değer kazandı ve 27 bin 589 puana çıktı. Borsanın yurtdışı ile paralel bir hareket serglediğini belirten uzmanla, dışarıda olumlu havanın sürmesi durumunda İMKB'nin de yükselişe devam edeceğini belirtiyor.



Ekinciler Menkul Değerler'in raporunda, "27 bin üzerinde kalınmaya devam edilmesi durumumda hedef seviye 28 bin 500 olacaktır" denildi.



Borsa yükselirken dolar da güne düşüşle başladı. Cuma gününü 1.5280 YTL'den tamamlayan dolar yeni haftanın açılışında 1.5250 YTL oldu.



Dolarda hızlı bir düşüş beklemeyen uzmanlar, piyasada seri faiz indirimleri beklentisi bulunduğunu ve bu nedenle doların 1.50'nin üzerinde tutunabileceğini belirtiyor.

