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Ekonomi

Piyasalarda Yunanistan kaygısı

IMF baş ekonomisti Olivier Blanchard: 'Piyasalar, Yunanistan'ın borcunu ödeyip ödemeyeceği konusunda kaygılı' açıklamasını yaptı.

25 Mayıs 2010 03:00

T24- Uluslararası Para Fonu (IMF) baş ekonomisti Olivier Blanchard, piyasaların, AB'nin Yunanistan'a yardım sözünü tutma ve Yunanistan'ın borç ödeme sorununa ilişkin şüpheler giderilinceye kadar kaygılı kalmayı sürdüreceğini söyledi.


Blanchard, La Tribune gazetesine verdiği demeçte, ''Piyasalar, Yunanistan'ın borcunu ödeyip ödemeyeceği konusunda kaygılı. Yunan hükümetinin geçmişteki tavrı gözönüne alındığında onların bu kaygıları anlaşılabilir bir durum'' dedi.


AB'nin Yunan hükümetine verdiği yardım sözünü tutma ve Avrupa Merkez Bankasının (AMB) politikaları konusunda da şüpheler bulunduğunu ifade eden Blanchard, Yunanistan'ın AB ve IMF ile anlaştığı planı uygulamada kararlı olduğunu göstermesi, Avro Bölgesi ülkelerinin parlamentolarının önlemleri onaylaması ve AMB'nin konumunu açıklığa kavuşturarak, hükümetlerin tahvillerini satın almaya devam edeceği konusunda piyasaları ikna etmesi gerektiğini belirtti.


Yunanistan'ın tasarruf önlemlerini almaktan başka alternatif bulunmamasına rağmen düşük oranlı büyümeden kaçınmak için büyük Avro Bölgesi ülkelerinin bütçe açıklarını daraltma konusunda çok hızlı davranmaya odaklanmaması gerektiğine işaret eden Blanchard, ''Diğer Avrupa ülkelerinin Yunanistan gibi sert önlemler almaya ihtiyacı yok'' ifadesini kullandı. 


AB ve IMF'nin borç paketinin ''yıkıcı vakalar'' olmadığı sürece yeterli olacağını belirten Blanchard, ABD'nin Avrupa'daki borç krizinin yayılması konusunda kaygılanmadığını, ancak büyük bütçe açığı gözönüne alındığında bir ayarlama planına ihtiyacı olacağını kaydetti.


''Piyasaların tutumu ABD hazine tahvillerinin halen güvenli liman olmaya devam ettiğini gösteriyor'' diyen Blanchard, avronun değer kaybının ABD için iyi haber olmadığını, bunun, paralarının değerini artırmak için özellikle gelişen Asya ülkeleri olmak üzere diğer ülkeler üzerinde baskıyı artıracağını ifade etti.

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