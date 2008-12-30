Piyasalarda yılbaşı rehaveti

Saat 9:30 itibariyle serbest piyasada dolar 1,51, Euro 2,12 YTL'den işlem görüyor. Yılbaşı nedeniyle borsada işlem hacmi düşük seyrediyor.



Yatırım uzmanları, önümüzdeki Pazartesi gününe kadar yatırımcıların büyük çoğunluğunun halen tatilde olacağını ve işlem hacminin hafta genelinde düşük kalacağını belirtiyor.



Yurtiçinde IMF ile 2009 yılının başında sonuçlanması beklenilen stand-by anlaşması ve TCMB'nin faiz indirimlerine devam edeceği beklentilerinin İMKB'yi desteklemeye devam ettiği kaydediliyor. Bu nedenle endeks paralel bir seyir izliyor.



Dolar yerinde sayıyor



İstanbul serbest piyasada dolar 1,5200 YTL, Euro 2,1250 YTL'den güne başladı. Saat 9:30 itibariyle serbest piyasada dolar 1,5130, Euro 2,1280 YTL'den işlem görüyor.



Kapalıçarşı'da 1,5100 YTL'den alınan dolar 1,5200 YTL'den satılıyor. 2,1150 YTL'den alınan avronun satış fiyatı ise 2,1250 YTL olarak belirlendi.



Serbest piyasada dünkü kapanışta doların satış fiyatı 1,5100 YTL, avronun satış fiyatı ise 2,1570 YTL olmuştu.



Hisse senetleri yüzde 0,30 değer kazandı



İMKB Bileşik Endeksi birinci seansta, dünkü ikinci seans kapanışına göre 79,66 puan artarak 26.503,30 puan seviyesinde açıldı.



Hisse senetleri, bu seviyede ortalama yüzde 0,30 oranında değer kazandı.

İMKB'de geçen hafta etkili olan düşük hacimli dar banttaki sıkışık seyir yeni haftanın ilk gününde devam etti. Dün Bileşik Endeks günü 75 puan düşüşle 26.423 puandan tamamladı. Gün sonunda işlem hacmi 527 milyon YTL ile sınırlı kaldı.



Dolar kotasyonları



Bankalararası piyasada dolar kotasyonlarında alışta en düşük fiyat 1,5100,YTL, en yüksek fiyat 1,5125 YTL, satışta en düşük fiyat 1,5175 YTL, en yüksek fiyat 1,5215 YTL düzeyinde bulunuyor.



Faizdeki gevşeme sürüyor



23 Haziran 2010 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 10.20 itibarıyla basit getirisi yüzde 17,15'e, bileşik getirisi yüzde 16,51'e geriledi.



Bu tahvilin, aynı gün valörlü işlemlerinin önceki kapanışında da basit getirisi yüzde 17,31,

bileşik getiri yüzde 16,66 olmuştu.



Parite



Uluslararası piyasalarda Euro-dolar paritesi 1,4097, sterlin-dolar paritesi 1,4501, yen-dolar paritesi ise 90,26 düzeyinde seyrediyor.



Tokyo borsası günü yükselişle kapattı



Tokyo Menkul Kıymetler Borsası, yılın son işlem gününü yükselişle, yılı ise en kötü düşüşle kapattı.



Nikkei Endeksi, 112,39 puanlık yükselişle, 8.859,56 puandan kapandı.



Tokyo Borsası, yılı ise tarihinin en kötü performansı ile kapattı.



Nikkei endeksi, 58 yıllık tarihinde ilk kez bu yıl, yüzde 42 oranında değer kaybetti. Böylece borsa 2008 yılınhda varlığının yarısını kaybetti.



Sterlinin Euro karşısındaki kaybı sürüyor



Sterlinin Avrupa'nın ortak para birimi Euro karşısındaki değer kaybı sürüyor.



Son düşüşle birlikte bir sterlinin 1.022 Euro’ya kadar düştüğüne dikkati çeken ekonomi uzmanları, İngiltere merkez bankasının borçlanma maliyetini düşürmek adına faiz oranlarını düşürmesinin de sterlini kurtarmaya yetmediğine işaret ediyor.



Uzmanlar, sterlinin Euro karşısında son bir ayda uğradığı değer kaybının yüzde 13 olduğunu hatırlatırken, Euro’nun, kullanıma sokulduğu 1999 yılından bu yana sterlin karşısındaki en değerli noktaya ulaştığını belirtti.



Bilindiği gibi sterlin ABD doları karşısında da ciddi bir değer kaybına uğradı. Halen bir sterlin 1.46 dolardan işlem görüyor.



Sterlinin değer kaybının sürebileceği uyarısında da bulunan uzmanlar, yakın zamanda Euro’yla aynı seviyeye ve hatta Euro’nun da altına düşebileceğini belirtiyor. Bu beklentinin de İngiltere Merkez Bankası'nın faiz oranlarını daha da düşürmesine yol açabileceği kaydediliyor.



Petrol fiyatları 40 dolar düzeyinde



Uluslararası ham petrol fiyatları, 40 dolar düzeyinde seyrediyor.



İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılar nedeniyle, petrol bir ara 40 doların üstüne çıktı.



ABD ham petrolünün, Şubat ayı varil teslim fiyatı 39,89 dolar düzeyinde seyrederken, Brent türü Kuzey Denizi petrolünün Şubat ayı varil teslim fiyatı da 40,64 dolardan işlem görüyor.







