Piyasalarda tüm dikkatler Fed'den beklenen faiz artışına çevrildi

Fed, düşük işsizlik ve yavaş ilerleyen enflasyon ikilemi içerisinde kalmış durumda. Fox News'in haberine göre, Fed'in Çarşamba günkü toplantısında faiz artışına gitmesine neredeyse kesin gözüyle bakılırken, yatırımcıların dikkatleri, enflasyonun düşük ve işgücü piyasasının gücünü koruduğu karışık bir ortamda bilanço tablosunun ne zaman küçültülmeye başlanacağına çevrilmiş durumda.



Fed'in faizleri yüzde 0.25 artırma kararı aldığı Mart ayı toplantısından bu yana açıklanan ekonomik veri, ABD ekonomisinde işsizlik oranının, işgücü piyasasında gevşekliğin geçmesiyle birlikte yüzde 4 azaldığını gösterdi. Ancak, Fed'in esas tercihi olan enflasyon göstergesi, çekirdek kişisel tüketim harcamaları endeksi, yıllık düzlemde yüzde 2 puanlık düşüş kaydederek yüzde 1.5 seviyesine indi. Bu seviye, Fed'in yüzde 2'lik hedefinin bir hayli aşağısında.



USA Today'in haberine göre, Fed'in Çarşamba günkü toplantısında kesin gözüyle bakılan yüzde 0.25'lik faiz artışı, Aralık'tan bu yana olan üçüncü faiz artışı olacak. Çoğu ekonomist, Fed'in Çarşamba günkü toplantının ardından 2017 faiz artışı tahminlerine sadık kalacağına inanıyor. Fed Başkanı Janet Yellen ise 4.5 trilyon dolar değerindeki bilanço tablosunu kademeli bir şekilde küçültmeye başlama planını en erken 2017'nin sonbaharında açıklayacak. Janet Yellen'ın bu açıklamasının uzun vadeli faizleri yukarı çekmesi bekleniyor.



AFR'nin yaptığı haberde, Goldman Sachs ekonomistlerinin, bu hafta faiz artışına gidilmesinin "son derece olası" olduğunu düşündüğü kaydedildi. Goldman baş ekonomisti Jan Hatzius, raporunda, Mart ayı toplantısından beri açıklanan verinin, enflasyon ve işgücü piyasası arasındaki ikilemi keskinleştirerek daha fazla parasal sıkılaşmanın önceliğine ilişkin karışık sinyaller verdiğini bildirdi.



Fox News'de yer alan habere göre ise, Goldman Sachs Economik Araştırma ekonomistleri, "Güncel verinin Fed'in politika görünümünde büyük bir değişikliğe yol açacağını düşünmüyoruz" ifadesini kullandı ve politika yapıcılarının seçtiğimiz birkaç hafta boyunca para politikasında yapılacak değişikliklerde sabırlı ve dengeli bir tutum izlenmesinin gereğini vurgulayan konuşmalarına dikkat çekti.



- Faiz artışlarının gidişatı



Fed, gösterge faizleri yedi yıl boyunca rekor düşük seviye olan 0'da tutmasının ardından, 3 kez faiz artışına gitti. 2015 ve 2016 Aralık aylarında ve geçtiğimiz Mart ayında faizler 25 baz puan artırıldı. Fed'in 2017 yılı için bir önceki tahmini 3 kez faiz artışına gidilmesiydi.



Yatırımcılar Fed'in Çarşamba günü faiz artırmasını neredeyse yüzde 100'den fiyatlıyor olsa da, gelecek faiz artışlarının görünümü veya zamanlamasına ilişkin belirsizlikler mevcut. Birtakım Fed takipçisi Eylül ayında tekrar faiz artışı beklerken, bazı diğer izleyiciler ise Fed'in faizleri tekrar artırmak için Aralık ayına kadar bekleyeceği görüşünde. Politika yapıcıları, Mayıs ayında yaptıkları açıklamada, 2017'nin başında enflasyonda ve büyümede gerçekleşen yavaşlamanın "geçici" olduğuna karar verebilmek için daha fazla zamana ihtiyaç duyduklarını belirtti.



Fed'in çeyreklik "noktasal grafiği", gelecekte yapılacak faiz artışlarının zamanlamasına ilişkin ipucu verebilir.