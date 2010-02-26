Piyasalarda tansiyon yüksek

T24 - Siyasi gerilimin artması ve dışarıda bozulan hava piyasaları sarsıyor. Borsa yılın en düşük düzeyini gördü, dolar 1,56'ya dayandı.







İçeride artan siyasi gerginlik, dışarıda bozulan hava piyasalarda kayıpların artmasına, doların da yükselmesine neden oluyor.



Artan siyasi gerilimle bugün açılıştan beri kayıplı seyir izleyen İMKB 100 endeksi ikinci seansta kayıplarını artırdı ve 49 binin altına indi. Endeks, yılın en düşük seviyesi olan 48 bin 80 puanı da bu seansta gördü.



Endeks gün sonunda 920 puan düşüşle 48 bin 739 puana indi. Hisse senetlerinin değer kaybı yüzde 1.85 oldu.



Yatırım Finansman Araştırma Bölüm Yöneticisi Tuncay Turşucu, endeks için bu aşamadan sonra 48,700 seviyesinin önemli olacağını belirterek, "Belirsizliğin yükselişinde elbette lokal gelişmeler büyük rol oynuyor. En son siyasi gelişmelerle ilgili belirsizlikler sürdüğü müddetçe endeks üzerinde de bu durum baskı yaratmaya devam edecek" dedi.



Turşucu,"Genel anlamda görüntü çok olumsuz, hem teknik olarak hem algılamalar açısından olumsuz " diye konuştu.





Dolar 1,56'ya dayandı



Piyasalardaki yüksek tansiyon döviz piyasasında da yankı buldu. Köşk'teki tarihi zirve sonrası yapılan açıklamayla 1,5415 seviyesine kadar gerileyen dolar daha sonra 1,5575'e kadar yükseldi. Kurun yükselmesinde Köşk'ten gelen açıklamanın tatmin edici olmaması ve dış piyasalardaki bozulma etkili oldu.





Hava neden bozuldu?



Piyasalar birkaç gündür siyasi gerilimi yakından takip ediyor. Böyle bir ortamda Köşk'te yapılan zirveden çıkan mesajın tatmin edici olmaması borsadaki kayıpları artırdı.



Citigruop, bugün yayımladığı raporda Türkiye'deki hisse senedi piyasaları için "al" olan tavsiyesini "nötr"e çekti.



ABD'den gelen kötü veri havanın bozulmasında etkili oldu. ABD işsizlik maaşı başvuruları 20 Şubat'ta sona eren haftada 496,000 ile beklentilerin çok üzerinde açıklandı. Reuters anketine göre başvuruların 455,000 olması bekleniyordu.





