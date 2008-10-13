Piyasalarda özlenen asansör

İngiliz bankası Barclays, YTL'nin önümüzdeki aylarda dolar karşısında değer kaybını sürdürebileceğini ve yıl sonunda 1.50 YTL seviyesine ulaşabileceğini belirtirken, Türk şirketlerinin net döviz açık pozisyonunun 85 milyar dolara ulaştığını vurguladı.



Barclays Capital Kıdemli Ekonomisti Christian Keller tarafından hazırlanan raporda, şirketlerin döviz finansman ihtiyacının Türkiye'nin dış borçlanması açısından ana risk olduğu belirtildi.



Yılın ilk yarısında dış finansman konusunda Türkiye'nin beklenenin ötesinde bir performans gösterdiği belirtilirken, belirli bir düzeyde devam eden şirket borçlanmalarının liranın güçlü konumunda kalmasına izin verdiği vurgulandı. Raporda ayrıca global finans sektöründe yaşanan son gelişmelerin dış borçlanmaya dönük kaygıları ön plana çıkaracağı yorumuna da yer verildi.



Raporda, şirketlerin net döviz açığının 85 milyar dolara ulaştığı belirtilirken, borçlanmanın uygun vade yapısının kısa vadede döviz likiditesi riskini ortadan kaldırdığı vurgulandı.



Raporda, döviz açıklarının kriz benzeri bir duruma neden olmayacağı belirtilerek, kurda gerekli düzeltmelerin, acı verici de olsa, gerçekleşebileceği vurgulandı ve şöyle denildi:

"Lira önümüzdeki aylarda değer kaybını sürdürebilir ve hızlı bir tekrar toparlanma ihtimalini düşük görüyoruz (baz senaryomuz dolar/YTL kurunun yıl sonuna kadar 1.50 seviyesine kadar değer kaybetmesi). Merkez Bankası en erken 2009'un ikinci çeyreğine kadar faizleri indirmek için müsait olmayacak."

